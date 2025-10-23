¤ä¤á¤ë¤À¤±¤ÇÉô²°¤¬¤¹¤Ã¤¤êÊÒÉÕ¤¯¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ª¡Ö¾²ÃÖ¤¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×5Áª
¡¾²ÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¾²ÃÖ¤¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¾²ÃÖ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö¤Ê¤¼¾²ÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¦¼ýÇ¼¤Ë¤·¤Þ¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¦¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÌÌÅÝ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¦¼Î¤Æ¤ëÍ½Äê¤À¤±¤ì¤É¡¢½èÊ¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¡¦²¿¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¤É¤³¤ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¾²ÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤½¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾²ÃÖ¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤â¤È¤¢¤ë¼ýÇ¼¤ò³è¤«¤¹
¾²ÃÖ¤¤¬Â¿¤¤¤ªÂð¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤ë¼ýÇ¼¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¼ýÇ¼¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¾²¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ýÇ¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ä¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤Ï¾²ÃÖ¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤·¤º¤Ä¶õ´Ö¤ò¶èÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤¢¤ë¼ýÇ¼¤ò¤Þ¤º¤ÏÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¾²ÃÖ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡ÖÎÉ¤¯Çã¤¦¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¥â¥Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë
¢¤ÇÍ¾Çò¤¬ºî¤ì¤¿¤é¡¢Äê°ÌÃÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾²ÃÖ¤¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¡Ö¤½¤â¤½¤âÃÖ¤¯¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äê°ÌÃÖ¤òºî¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»È¤¦»þ¤è¤ê¤â¡ÖÌá¤¹»þ¤Ë¥é¥¯¤ËÌá¤»¤ë¾ì½ê¡×¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¡£Ìá¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¤Ä¤¤ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢Äê°ÌÃÖ¤Î¾ì½ê¤ò¹©É×¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Î¤ËÌá¤¹¾ì½ê¡á½»½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÒÉÕ¤±¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯»È¤¦Êª¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ö³Ý¤±¤ë¤À¤±¡×¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤ÊÒÉÕ¤±¤ò½¬´·²½¤¹¤ë
¥â¥Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¸µ¤ËÌá¤¹¡áÊÒÉÕ¤±¤Î½¬´·²½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾²¤Ï¥â¥Î¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¡£
1¤Ä¤Ç¤â¾²ÃÖ¤¤Î¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¡×¤È¼¡¡¹¤È¥â¥Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤ËÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÅÚÍËÆü¤ËÄê°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¡×¡ÖÄ«¡¢¸µµ¤¤Ê»þ¤Ë¾²ÃÖ¤0¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ½¬´·²½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤°¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥´¥ß¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾²ÃÖ¤¤ò¤Ê¤¯¤¹Âç»ö¤Ê½¬´·¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂçÊÑ¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥â¥Î¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥Î¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤ÉÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤ËÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡Ö´ÉÍý¤Ç¤¤ëÎÌ¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥²È¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤ë
¾²ÃÖ¤¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡ÖÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÇã¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤Ï¡ÖÇã¤¤Êý¡×¤ä¡Ö¤¤¤¿¤À¤Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥Î¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Â¸ºß¤ò¤ï¤¹¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¾°¹¹¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥â¥Î¡×¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑÉÑÅÙ¤È¹ØÆþ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤º¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤º¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤ªÆÀ¤µ¤ËÉé¤±¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ï¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¤¤¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¡©¡×¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÎÌ¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çã¤¦»þ¤è¤ê¤â¤½¤Î¸å¤Î´ÉÍý¤ä¼êÊü¤¹»þ¤ÎÊý¤¬²¿ÇÜ¤âÏ«ÎÏ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾²ÃÖ¤¤ò¤½¤â¤½¤â¤·¤Ê¤¤¶áÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¾²ÃÖ¤¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¡¹¤ÎÁÝ½ü¤¬¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¸µ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê´í¸±¤¬È¼¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãµ¤·Êª¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢µ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¾²ÃÖ¤¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª