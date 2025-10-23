¤ä¤á¤ë¤À¤±¤ÇÉô²°¤¬¤¹¤Ã¤­¤êÊÒÉÕ¤¯¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ª¡Ö¾²ÃÖ¤­¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×5Áª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÂç¿¹ÃÒÈþ¤Ç¤¹¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¾²ÃÖ¤­¡×¡£¼ÙËâ¤Ç´í¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¸¶°ø¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¡Ö¾²ÃÖ¤­¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ò·èÊýË¡¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¾²ÃÖ¤­¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¯°ÂÁ´¤ÇÉô²°¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤è¡ª

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

­¡¾²ÃÖ¤­¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë

¡Ö¾²ÃÖ¤­¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¾²ÃÖ¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö¤Ê¤¼¾²ÃÖ¤­¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£

¡¦¼ýÇ¼¤Ë¤·¤Þ¤¤¤­¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¦¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÌÌÅÝ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¦¼Î¤Æ¤ëÍ½Äê¤À¤±¤ì¤É¡¢½èÊ¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦Çã¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¡¦²¿¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¤É¤³¤ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£

ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¾²ÃÖ¤­¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£

ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤½¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾²ÃÖ¤­¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

­¢¤â¤È¤¢¤ë¼ýÇ¼¤ò³è¤«¤¹

¾²ÃÖ¤­¤¬Â¿¤¤¤ªÂð¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤ë¼ýÇ¼¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

ËÜÍè¼ýÇ¼¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ù¤­¤â¤Î¤¬¾²¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ýÇ¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ä¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤Ï¾²ÃÖ¤­¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¾¯¤·¤º¤Ä¶õ´Ö¤ò¶èÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤¢¤ë¼ýÇ¼¤ò¤Þ¤º¤ÏÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¾²ÃÖ¤­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡ÖÎÉ¤¯Çã¤¦¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­£¥â¥Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë

­¢¤ÇÍ¾Çò¤¬ºî¤ì¤¿¤é¡¢Äê°ÌÃÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¾²ÃÖ¤­¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¡Ö¤½¤â¤½¤âÃÖ¤¯¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Äê°ÌÃÖ¤òºî¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»È¤¦»þ¤è¤ê¤â¡ÖÌá¤¹»þ¤Ë¥é¥¯¤ËÌá¤»¤ë¾ì½ê¡×¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¡£Ìá¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¤Ä¤¤ÃÖ¤­¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢Äê°ÌÃÖ¤Î¾ì½ê¤ò¹©É×¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Î¤ËÌá¤¹¾ì½ê¡á½»½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÒÉÕ¤±¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤è¤¯»È¤¦Êª¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ö³Ý¤±¤ë¤À¤±¡×¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª

­¤ÊÒÉÕ¤±¤ò½¬´·²½¤¹¤ë

¥â¥Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¸µ¤ËÌá¤¹¡áÊÒÉÕ¤±¤Î½¬´·²½¤Ç¤¹¡£

¡Ö¾²¤Ï¥â¥Î¤òÃÖ¤¯¤Ù¤­¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¡£

1¤Ä¤Ç¤â¾²ÃÖ¤­¤Î¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¡×¤È¼¡¡¹¤È¥â¥Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤ËÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÅÚÍËÆü¤ËÄê°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¡×¡ÖÄ«¡¢¸µµ¤¤Ê»þ¤Ë¾²ÃÖ¤­0¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ½¬´·²½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤°¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥´¥ß¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾²ÃÖ¤­¤ò¤Ê¤¯¤¹Âç»ö¤Ê½¬´·¤Ç¤¹¡£

¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂçÊÑ¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥â¥Î¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¥â¥Î¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤ÉÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤ËÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡Ö´ÉÍý¤Ç¤­¤ëÎÌ¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

­¥²È¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤ë

¾²ÃÖ¤­¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡ÖÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÇã¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤Ï¡ÖÇã¤¤Êý¡×¤ä¡Ö¤¤¤¿¤À¤­Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¥â¥Î¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Â¸ºß¤ò¤ï¤¹¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¾°¹¹¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥â¥Î¡×¤Ç¤¹¡£

»ÈÍÑÉÑÅÙ¤È¹ØÆþ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤º¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤º¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤ªÆÀ¤µ¤ËÉé¤±¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ï¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¤¤­¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¡©¡×¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÎÌ¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Çã¤¦»þ¤è¤ê¤â¤½¤Î¸å¤Î´ÉÍý¤ä¼êÊü¤¹»þ¤ÎÊý¤¬²¿ÇÜ¤âÏ«ÎÏ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾²ÃÖ¤­¤ò¤½¤â¤½¤â¤·¤Ê¤¤¶áÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¾²ÃÖ¤­¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¡¹¤ÎÁÝ½ü¤¬¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â­¸µ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê´í¸±¤¬È¼¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãµ¤·Êª¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¼¤Ò¡¢µ­»ö¤ò»²¹Í¤Ë¾²ÃÖ¤­¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª