ロイヤルホスト、「Royal Host Deli」の新商品8種/オムライス、ハンバーグ、チキングリル、カレー、ドレッシング

ロイヤル株式会社は、「Royal Host Deli(ロイヤルホスト デリ)」より、新商品8種を10月28日(火)に発売する。オムライス、ハンバーグ、チキングリル、レトルトカレー、ドレッシングがラインアップとして展開され、家庭で気軽にロイヤルホストの味を楽しめる。

「Royal Host Deli」は、ロイヤルホストが長年培ってきた美味しさをより身近に届け、「普段を、豊かに。」することを目指すシリーズ。今回の新商品発売により、自宅や贈答用など幅広いシーンで楽しめる商品が加わる。

〈家庭で楽しむロイヤルホストの人気メニュー3種〉

オムライス、ハンバーグ、グリルチキンのメインディッシュ3種が冷凍食品として「Royal Host Deli」に追加される。

定番メニュー「ロイヤルオムライス〜ハッシュドビーフソース〜」をアレンジした「オムライス〜ハッシュドビーフソース〜」は、オンラインストアおよび一部を除くロイヤルホスト店舗で販売。「黒×黒ハンバーグ〜ブラウンバターソース〜」と「チキングリル〜バター醤油ソース〜」はオンラインストア限定･1500個の数量限定で販売される。

◆オムライス〜ハッシュドビーフソース〜(冷凍品)

価格:980円(税込)

内容量:385g(オムライス260g/別添ソース125g)

販売場所:オンラインストアおよびロイヤルホスト店舗(一部除く)

ロイヤルホストの定番メニュー「ロイヤルオムライス〜ハッシュドビーフソース〜」を家庭でも楽しめるようにアレンジ。チキンライスをふんわり卵で包み、煮込んだビーフと野菜の旨みが詰まったハッシュドビーフソースを添えたオムライス。

オムライス〜ハッシュドビーフソース〜

◆黒×黒ハンバーグ〜ブラウンバターソース〜(冷凍品)

価格:1,380円(税込)

内容量:170g(ハンバーグ120g/別添ソース50g)

販売場所:オンラインストア限定(数量限定1,500個)

黒毛和牛と国産黒豚を黄金比で配合したこだわりのハンバーグ。コク深いブラウンバターソースで味付け。

※付け合わせの野菜などは商品に含まれない。

黒×黒ハンバーグ〜ブラウンバターソース〜

◆チキングリル〜バター醤油ソース〜(冷凍品)

価格:880円(税込)

内容量:150g(チキン120g/別添ソース30g)

販売場所:オンラインストア限定(数量限定1,500個)

スパイシーなチキンを香ばしく焼き上げ、バター醤油ソースで味付け。香ばしく、バランスの取れた味わい。

※付け合わせの野菜などは商品に含まれない。

チキングリル〜バター醤油ソース〜

〈復活の要望に応えた非加熱冷蔵ドレッシング〉

1970年代に店舗で提供されていた「グリーンゴッデスドレッシング」が、多くの要望を受け「Royal Host Deli」商品として復活。さらに「オニオンドレッシング」「コーンドレッシング」も加わり、いずれも非加熱製法で素材の味を引き立てる冷蔵タイプとなっている。

◆グリーンゴッデスドレッシング

価格:580円(税込)

内容量:200g

販売場所:オンラインストアおよびロイヤルホスト店舗(一部除く)

マヨネーズをベースにしたドレッシング。やさしい酸味と奥行きのあるハーブの香りが特徴。

グリーンゴッデスドレッシング

◆オニオンドレッシング

価格:530円(税込)

内容量:200g

販売場所:オンラインストアおよびロイヤルホスト店舗(一部除く)

ソテーした玉ねぎの甘みに、隠し味の醤油をほどよく効かせた風味が特徴。

オニオンドレッシング

◆コーンドレッシング

価格:480円(税込)

内容量:200g

販売場所:オンラインストアおよびロイヤルホスト店舗(一部除く)

細かくつぶしたコーンの甘みとまろやかな味わいが特徴。

コーンドレッシング

〈日常のストックにも便利な本格レトルトカレー〉

常温保存が可能で、食卓や贈り物、ストック用にも便利な「カシミールビーフカレー」「マハラジャチキンカレー」も展開。スパイスの香りと深みのある味わいが楽しめる。

◆カシミールビーフカレー

価格:650円(税込)

内容量:180g

販売場所:オンラインストアおよびロイヤルホスト店舗(一部除く)

様々なスパイスを使い、黒味がかった色が特徴のスパイシーでさらりとした辛口カレー。

カシミールビーフカレー

◆マハラジャチキンカレー

価格:650円(税込)

内容量:200g

販売場所:オンラインストアおよびロイヤルホスト店舗(一部除く)

スパイスと20種類の素材が生み出す香りとコクが特徴。

マハラジャチキンカレー