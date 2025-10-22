【浮気調査】ジムの後、夫が迎えに行ったのは…妻ではなかった
YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】2.ジムの後、女性を迎えに行く夫….』。
映像の中で響くのは、淡々とした探偵の声と、沈黙を貫く依頼者の呼吸だけだった。
「１対、ジムから出てきました。軽装に着替えてますね」
探偵の報告が無線越しに伝わる。運動後の爽やかな表情を浮かべる夫の姿が、ただの日常の一コマのように映る。
だが、その後の行動が、すべてを変えた。
「〇〇線、南下します。自宅方面ではないですね」
穏やかな声が一転、静かな緊張を帯びる。
車は普段と違うルートを進み、やがて住宅街の細い路地へ。
少しの沈黙の後、探偵が低くつぶやく。
「……あっ、今、若い女性が１対車両に乗り込みました」
依頼者の顔がわずかに引きつる。
バッグの中で見つけた“避妊具”、帰宅時の“知らない香り”--すべてが一本の線に結びつく。
探偵は続ける。
「このまま直進。１対車両確認。後ろ着きます」
報告のたびに、張り詰めた空気が増していく。
動画の終盤、探偵が静かに告げた。
「調査は続行します」
その一言は、依頼者にとって“真実の扉が開く音”だった。
静かなエンジン音とともに、夫婦の信頼がゆっくりと崩れていく--。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
株式会社ピ・アイ・オは業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります