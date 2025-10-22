この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【浮気調査】ジムの後、夫が迎えに行ったのは…妻ではなかった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】2.ジムの後、女性を迎えに行く夫….』。

映像の中で響くのは、淡々とした探偵の声と、沈黙を貫く依頼者の呼吸だけだった。



「１対、ジムから出てきました。軽装に着替えてますね」

探偵の報告が無線越しに伝わる。運動後の爽やかな表情を浮かべる夫の姿が、ただの日常の一コマのように映る。

だが、その後の行動が、すべてを変えた。



「〇〇線、南下します。自宅方面ではないですね」

穏やかな声が一転、静かな緊張を帯びる。

車は普段と違うルートを進み、やがて住宅街の細い路地へ。



少しの沈黙の後、探偵が低くつぶやく。

「……あっ、今、若い女性が１対車両に乗り込みました」



依頼者の顔がわずかに引きつる。

バッグの中で見つけた“避妊具”、帰宅時の“知らない香り”--すべてが一本の線に結びつく。



探偵は続ける。

「このまま直進。１対車両確認。後ろ着きます」

報告のたびに、張り詰めた空気が増していく。



動画の終盤、探偵が静かに告げた。

「調査は続行します」



その一言は、依頼者にとって“真実の扉が開く音”だった。

静かなエンジン音とともに、夫婦の信頼がゆっくりと崩れていく--。