10·î2ÆüÈ¯Çä¡ª ¥¹¥º¥¤Î¿··¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£Àè¿Êµ¡Ç½¤È²÷Å¬ÁõÈ÷¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢ÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤À
2017Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢·ÚSUV¡¦¥Ï¥¹¥é¡¼¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤¬¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçºþ¿·¤ò¼Â»Ü¡£¿··¿¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿à¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥Éá¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£·ã²½¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥º¥¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¹°Û²½ÀïÎ¬¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤«¡£³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ÈÀìÌç²È¤Î»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿··¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×¤ÎºÙÉô
¢£¥Ï¥¹¥é¡¼¤Îà¼öÇûá¤ò²ò¤¤¤¿¡ª
2017Ç¯12·î¡¢¥¹¥º¥¤¬»Ô¾ì¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¾®·¿SUV¡¦¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡£·ÚSUV¡¦¥Ï¥¹¥é¡¼¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Á´Ä¹3.7mÂæ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë1¥ê¥Ã¥È¥ëÄ¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥º¥¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¬¥Á·ÏSUV¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ»Ô¾ìÀìÍÑ¤Î¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3760mm¡ßÁ´Éý1670mm¡ßÁ´¹â170m¡£ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï4.7m
¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅíÅÄ·ò»Ë»á¤Ï½éÂå¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¹¥é¡¼¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢Áö¤ê¤È»È¤¤¾¡¼ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê°ìÂæ¡£¤·¤«¤â¥³¥¹¥Ñ¤¬È´·²¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ2025Ç¯10·î2Æü¡¢ÂÔË¾¤ÎÂçºþ¿·¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£½éÂåÈ¯Çä¤«¤é8Ç¯¡¢¿··¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Î¼èºà²ñ¾ì¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Î³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡¦ÈÓÅÄ ÌÐ»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Î³«È¯¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤ÎÈÓÅÄ ÌÐ»á¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤Ë!!
¡ÖÀèÂå¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âà¥Ï¥¹¥é¡¼¤ÎÂç¤¤¤ÈÇá¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼öÇû¤ò¤É¤¦²ò¤¯¤«¤¬¡¢º£²ó¤Î³«È¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¿··¿¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤é¤·¤µ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºþ¿·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢°ÂÁ´¡¦²÷Å¬ÁõÈ÷¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Îà¤«¤ï¤¤¤µá¤Ë²Ã¤¨¡¢à¤«¤Ã¤³¤è¤µá¤âÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ïà¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤ä¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÆâÁõ¤âÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£ÎÏ¶¯¤µ¤È¾å¼Á´¶¤òÎ¾Î©¤·¤Ä¤Ä¡¢¥É¥¢¤È¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¹¡¹¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¸åÀÊÍÑ¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡£²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¹©É×¤¬¿ï½ê¤Ë¸÷¤ë
Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ê¥ä¥·¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ËÍ¥¤ì¤¿¥é¥²¥Ã¥¸¥Õ¥í¥¢¤âÁõÈ÷
Æâ³°Áõ¤Ï¾®·¿SUV¤é¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¼Á´¶¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÃíÎÏ¡£¥Ï¥¹¥é¡¼¤È¤Îº¹°Û²½¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇºà¤ä¿§»È¤¤¤Ç¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òÌÏº÷¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È½÷À»Ù»ý¤¬¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃËÀ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¶Á¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁõÈ÷¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1.2¥ê¥Ã¥È¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅëºÜ¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤Î¾®·¿¼Ö¡¦¥¹¥¤¥Õ¥È¤ä¥½¥ê¥ª¤ÈÆ±¤¸1.2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁ´¼ÖºÎÍÑ¡£ÄãÂ®¤«¤é¤Î¥È¥ë¥¯´¶¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¡¢Áö¤ê¤òËá¤¾å¤²¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë·îÈÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡Ö·î´Ö2000Âæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï·î1000Âæ¼å¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¦ÉÊÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥¹¥é¡¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡¢à¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥Éá¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆÈÎ©¤·¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Ïà¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤SUVá
Á°½Ð¤ÎÅíÅÄ»á¤Ï¿··¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¹¥é¡¼¤Î·»µ®Ê¬¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÃ¦Èé¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿··¿¤Î²Á³Ê¤Ï215Ëü7100¡Á250Ëü300±ß¤Ç¤¹¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö²Á³Ê¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢³Î¤«¤Ë¥È¥è¥¿¤Î¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤ä¥Û¥ó¥À¤ÎWR¡ÝV¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2Âæ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥¹¥º¥¤Î¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤ÏÆüËÜ»Ô¾ìÀìÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ãÀï¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV»Ô¾ì¤Îà·ä´Öá¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¿·¼Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ëº£¡¢¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¡¢²¿¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£·Ú¤«¤é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ä¥»¥«¥ó¥É¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
ºÇ¸å¤ËÅíÅÄ»á¤Ï¿··¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤ò¤³¤¦Áí³ç¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥º¥¤¬·Ç¤²¤ëà10Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µ»½ÑÀïÎ¬á¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬àÃúÅÙ¤¤¤¤á¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¡£¤³¤ì¤ò¸«»ö¤Ë¶ñ¸½²½¤·¤¿¤Î¤¬¿··¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
²Ì¤¿¤·¤Æ»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÂæ¤¬Áö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã