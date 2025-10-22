「ウクライナ停戦」はガザよりはるかに難しい…”主張をコロコロ変える”トランプに各国もうんざりか

トランプ大統領は、ガザでの戦闘を停戦に持ち込んだのに続いて、ウクライナ戦争を終わらせる努力を続けている。8月15日には、アラスカでプーチン大統領と首脳会談を行ったが、ウクライナのゼレンスキー大統領の主張とロシアの要求の妥協を図るのは困難を極めている。

そのような中で、近いうちにハンガリーで米露首脳会談を行うことが検討されている。トランプは、悲願のノーベル平和賞受賞を実現できるのか。

プーチンの領土割譲要求に対して

トランプの主張がコロコロと変化するので、ヨーロッパ諸国も頭を痛めている。プーチンに対して妥協的な態度を示したり、強硬姿勢を見せたり、日替わりメニューのような有様である。ある意味で、原則がない。

では、国際社会が求める原則とは何か。それは、他の主権国家を武力で侵略することは国際法違反だということである。これが国際社会のルールであるならば、ロシアは無条件で撤退すべきである。

ウクライナ侵攻の背景には、ソ連邦崩壊後の様々な事情があり、また、ゼレンスキー政権の拙劣な外交もあった。しかし、それが侵略を正当化することにはならない。

西側諸国が、ウクライナを支援しているのは、以上のような理由からである。

トランプは、10月17日、ホワイトハウスでゼレンスキーと会談し。また、その前日にはプーチンと電話会談した。トランプによれば、「現状の前線で停戦すること」を双方に求めたという。

しかし、トランプの要求通りにすれば、ロシアがウクライナ東南部を占領したままの停戦となってしまう。

18日のワシントンポストの報じるところによると、プーチンは、ドンバス地方（ドネツク州とルハンスク州）の領土割譲を要求している。

ドネツク州の一部はウクライナが支配しており、完全にロシアの支配下に入っているわけではないが、ドネツク州全域の支配権を求めたという。ルハンスク州は、すでにロシアが完全に掌握している。

プーチンは、ドネツク割譲への見返りとして、ザポリージャ州とヘルソン州の一部を放棄するという。これに対して、ウクライナは領土の割譲には応じない姿勢を堅持している。

ウィトコフ中東担当特使によれば、17日のホワイトハウスでの会談の際に、トランプはゼレンスキーにドンバス地方を放棄するように圧力をかけたという。

トランプは、9月23日、ニューヨークでのゼレンスキーとの会談後、「ウクライナは、ヨーロッパの支援があれば、元の姿を戦って勝ち取る状況にある」とSNS に投稿した。プーチンへの不満からか、ウクライナ領土の一部をロシアに割譲することを示唆していた従来の方針を転換したような発言をしたのである。

ところが、それから1ヵ月も経たないのに、また主張を変えている。

揺れるトマホーク供与問題

アメリカ製の巡航ミサイル「トマホーク」のウクライナへの供与問題でも、トランプの姿勢は揺れている。

トマホークは、1600km以内を標的にするため、ウクライナ領土に配備すれば、モスクワを攻撃できる。そのため、ゼレンスキーは、トランプに供与するように強く求めてきた。

8月15日のアラスカでの首脳会談以降、プーチンが停戦に消極的なため、トランプは、ウクライナへのトマホーク供与を示唆して揺さぶりをかけてきた。

これに対して、10月16日の電話会談で、プーチンは、供与は「両国関係に重大な損害を与える」として、供与しないように求めた。ノーベル平和賞候補だと自称するトランプの自尊心をくすぐって、プーチンはトランプを上手く引き込んだようである。その要求を容れて、トランプは許与に慎重な姿勢をゼレンスキーに示したのである。

トランプは、「トマホークは非常に強力だが、とても危険な兵器でもある。多くの悪いことが起きる可能性がある」とし、「わが国を守るために必要なものをあげたくない」と述べている。

トランプは、2週間以内にハンガリーで米露首脳会談を開くことをプーチンに提案している。トランプは、今月末にアジア（日本、韓国、マレーシア）を訪問するので、会談は来月前半になるという。

【後編を読む】『「ウクライナのNATO加盟は論外」なぜロシアとの停戦がここまで混迷を極めるのか』

