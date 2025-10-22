【全2回（前編／後編）の前編】

話題の尽きないお方である。既婚の市役所職員との頻繁過ぎる“ホテル密会”が報じられ、その進退に注目が集まっている小川晶（あきら）前橋市長（42）。密会のお相手が珍妙な“事情説明書”を提出したかと思えば、今度は市長ご本人が“対話集会”に現れて……。

人口およそ30万人の群馬県前橋市では目下、文字通り老いも若きもこの一件に関心を抱いている。

一例を挙げよう。

「10月4日から2日間、市内で中学生のスポーツ大会が開催されました。大きくはない大会なのですが、入賞した選手には賞状が手渡されることになっていました」（市政関係者）

その表彰式でのこと。

小川晶市長

「ある男子中学生が賞状を受け取って元の位置に戻る際に“小川晶なんて賞状いらねえよ！”と、吐き捨てるように言ったそうです。賞状には〈前橋市長 小川晶〉と記されていますからね。周囲の友人たちも“そうだよな。気持ち悪いよな”と同調して、会場の父兄も失笑していたと聞きました」（同）

多感な中学生にまで影響を与えている、市長と元秘書課長による“ホテル密会”。その波紋は一向にとどまるところを知らない。

市長の続投を支持する声も

市議会では3日、全会派が進退を早く決めるよう求める申入書を市長に提出。市長は6日の会見で“考える時間が欲しい”と述べるなど、攻防が続いているが、

「市長の続投を支持する声も上がり始めました」

とは、さる前橋市議。

「ある女性が署名サイトで〈小川あきら前橋市長の続投を望む〉と題したオンラインの署名活動を始め、1000件以上の賛同を得ています」（同）

また、なんとも奇妙な怪文書も出回っている。

「〈まえばし市民のみなさん 前橋市長の不倫騒動は“謀略”〉と筆書きされたものです。議員の間ではもっぱら“市長の後援会幹部が書いたものだろう”と取り沙汰されています」（同）

“泣きのアキラ”

このように分断が進行する最中の10日、当の密会のお相手が“事情説明書”を市議会に提出した。

「秘書課長に就任してから、度重なるホテルでの“打ち合わせ”に至るまでの経緯が綿々とつづられていました。〈人目を気にせずに話ができる場所〉としてホテルを思い付いたときには〈さすがにちょっとマズいか〉と二の足を踏んだとか。それでもネットで〈女子会利用などもある〉と知ったので〈打ち合わせで使っても構わないだろう〉と考えた、と弁明しています」（前出の市議）

さらに、苦境に立つとすぐに涙を浮かべることから“泣きのアキラ”の異名を持つ、市長の“泣き虫”報道に触れて、

「市長のお母さんが亡くなったとき以外には〈涙を見せたことはほとんどありません〉〈市長は、決して泣き虫ではありません〉と断言していた。総じて、未練たらたらの男性が別れた女性に宛てたようなトーンで、一読して“気持ち悪い”“ラブレターかよ”と苦笑する議員もいました」（同）

結果的に恥の上塗りとなった格好だが、ここへきてついに市長ご本人に動きが。13日、“一連の騒動について市長に直接聞いてみよう！”というサブタイトルの市民対話会が、有志の主催で開かれたのである。

