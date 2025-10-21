Áð¤Ê¤®¹ä¼ç±é¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡×¡È¥«¥¹¥Ï¥éÉÁ¼Ì¡É¤Ë°ìÉô»ëÄ°¼Ô¤¬ÉÔ²÷´¶¡ÖÍÆÇ§¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡£²£°Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡½¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡½¡×Âè£²ÏÃ¤Ë¥«¥¹¥Ï¥é¤ä¤½¤ì¤ËÎà»÷¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢à¸å»ÏËöá¤ÎÉÁ¤Êý¤¬°ìÉô»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Áð¤Ê¤®¹ä±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î°äÉÊÀ°Íý¿Í¡¦Ä»»ô¤¬¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°äÂ²¤é¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥»¥ì¥Ö°ìÂ²¤ÇÌ¾À¼¹â¤¤¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤éµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£Âè£²ÏÃ¤Ï¡¢ÆÈµï¤ÎÉã¤¬Ì¼¤ËÎ±³ØÈñ¤òÅÏ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¸å¤ËÉÂ»à¤·¡¢Ì¼¤È·»¤¬Ä»»ô¤Î²ñ¼Ò¤Ë°äÉÊÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼´¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£·»Ëå¤¬Î±³ØÈñ£·£°£°Ëü±ß¤òÃµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢°äÉÊ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¥×¥í¤Î¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À°Íý¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦Î¤ºÚ¡Ê»³²¼°¦¿¥¡Ë¤¬¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£¼êÂÞ¤Ç½ñÀÒ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö±ø¤¤¼ê¤Ç¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡£Íî¤Á¹þ¤à¤æ¤º¤Ï¡ÊÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ë¤ò¡Ö°äÂ²¤ÏÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ»»ô¤¬Í¡¤¹¡£¡ÖÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤ëÉ½¸½¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£»þ¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤¨¡¢¤´°äÂ²ÍÍ¤ÎÈá¤·¤ß¤äÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÎ±³Ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡×¡ÖÀäÂÐ¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡×¤ÈÎ¤ºÚ¤ÎË½¸À¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÍÈ¤²¶ç¡¢¼Õ¤ë¤æ¤º¤Ï¤ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬Åð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÅ¥ËÀ°·¤¤¡£·»¤ÎÎËÂÀ¡ÊÀ¾³À¾¢¡Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀ¸³è¶ì¤ÇÉÂµ¤»ý¤Á¤ÎÉã¤¬»ñ¶â¤ò¹©ÌÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤òÄ»»ô¤Ë¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤ª¶â¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Éã¤ÎÊë¤é¤·¤È»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë°äÉÊ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿Î¤ºÚ¤Ï¹æµã¡£¿¿¼Â¤ò¸ç¤ê¡¢Éã¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÇ°¤¬Ê®¤¤À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿Î¤ºÚ¤¬¡¢¤æ¤º¤Ï¤é¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎËÂÀ¤âÎ¤ºÚ¤ò¤¤¤µ¤á¤¿ÄøÅÙ¡£¼Õºá¤ò´«¤á¤¿¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¼«¤é¤¬ÏÍ¤Ó¤ë¤³¤È¤â¥Ê¥·¡£Ë½¸À¤Î¸å»ÏËö¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÈþÃÌÄ´¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö´ó¤êÅº¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¥«¥¹¥Ï¥é¤ÏÍÆÇ§¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤Þ¤ß¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö½µÌÀ¤±¤«¤é¥«¥¹¥Ï¥é¸«¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¸æ»þÀ¤¤Ë¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¤Î¤ä¤á¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ²÷´¶¤ä°ãÏÂ´¶¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä»»ô¤Ï¿¿¶×¤ÎÊì¡¦¤³¤Ï¤ë¡ÊÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ë¤«¤éÀ¸Á°À°Íý¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Ï¤ë¤ÏÍ¾Ì¿Ã»¤¤¤³¤È¤ò¿¿¶×¤Ë¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿¿¶×¤ÏÄ»»ô¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¹¥È¡¢¼éÈëµÁÌ³¤Î¤¿¤á¤«¡¢¤³¤Ï¤ë¤ÎÉÂ¾õ¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤Ä»»ô¤Ë¡Ö¤â¤·Êì¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò°ìÀ¸µö¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ú°ã¤¤¤Ê¡Öµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤òÏ¢¸Æ¡£¿¿¶×¤Ï¸ÜµÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë¶á¤¤Ë½¸À¤È¸À¤¨¤ë¡££Ø¤Ë¤Ï¡ÖÍýÉÔ¿Ô¡¡´°Á´È¬¤ÄÅö¤¿¤ê¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£