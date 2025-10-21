この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気動画「【完全解説】LINEの悩み30選を完全攻略【永久保存版】」で、LINE専門家のひらい先生が、シニア世代を中心に多くの人が抱えるLINEの悩みに対し、分かりやすく具体的な解決策を語った。動画冒頭、ひらい先生は「LINEで既読はつけたけど返信しないと相手に悪い気がするというお悩み、本当に多いです」と切り出し、この“既読スルー問題”は多くの人が抱える最大のストレスだと指摘した。



さらに、ひらい先生は自身が「ランサーズでLINEの悩みを100個集めてみた」とリアルな相談実例を交えながら、以下のような便利ワザと心が楽になる知見を紹介。



・「グループの通知が多い時は、右上3本線から“通知オフ”で静かに」

・「公式アカウントの通知もオフや不要ならブロックでスッキリ」

・「返信できないときは“スタンプや一言で区切り”にして、罪悪感を減らす」

・「“既読をつけずに読む”裏ワザも、通知表示や専用アプリなら全文OK」

・「友達の名前は自分だけ変えても相手に通知されないから安心」



注目ポイントとして、「“既読したのに無視したみたいで気まずい時は、了解やありがとうスタンプでちゃんと終わらせるのがコツです！”」と、LINEで“終わりのサイン”を送るテクを強調。「返信を待たせてしまうストレスも、スタンプひとつでずいぶん違います」と語った。



また「長期間連絡がない友達や不要な公式アカウントを“非表示”や“ブロック”してリストを整理しよう」「知らない人に勝手に追加されるのを防ぐにはID追加許可や自動追加の設定を“オフ”に」といった具体的ノウハウも惜しみなくレクチャー。



トークや写真探しに迷った時の検索機能やピン留め活用法、通話・ビデオ通話のトラブル解決策も充実。「“LINEはアップデートや設定変更で使い方が更新されるので、公式ヘルプや私のYouTubeコメント欄で質問・相談してほしい”」というアフターサポートの意向も示した。



「職場とのLINEが負担なら、グループ分けや二台持ちスマホで分離もアリ」「プライバシー強化には“情報提供オフ”など自衛策必須」など、多岐にわたり現場目線のアドバイスが満載。



動画の締めくくりでは「LINEの悩み、これで30個全部回答できました。分からないことはYouTubeコメントでもどうぞ！少しでも役立てば高評価やチャンネル登録もよろしく」と視聴者の疑問解消に寄り添う姿勢を見せた。次回のLINE役立ち情報にも期待が集まる内容となった。