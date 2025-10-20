佐々木希がママ友と開催するハロウィン＆おうちパーティ、本気で楽しむためのマイルールとは

街も店内もハロウィン仕様のディスプレイで彩られ、ワクワク感が高まるこの季節。実は佐々木希さんも、この時期は毎年“ハロウィン準備”で大忙しなのだとか。

「子どもの親友やそのママたちと毎年ハロウィンパーティをしています。誰かのおうちに集まって飾り付けをして、ご飯やスイーツもハロウィン仕様に。もちろん仮装もして、思いきり楽しんでいます」とにっこり。

連載第22回では、そんな佐々木さんが大切にしているハロウィンパーティのこだわりと、イベントを全力で楽しむ理由をたっぷりと伺った。

ママ友たちもナチュラルワイン好き

普段LINEグループでもよくやり取りをしているという佐々木さんとママ友。元々子ども同士の仲が良かったのがきっかけだったが、実はママ友みんなが佐々木さん同様、ナチュラルワイン好きということがわかり、次第にママ同士の結束も強くなったという。

「ママ友たちとは職業も生活スタイルも全然違うのですが、イベントを楽しむのが大好きで、嬉しいことにみなさんナチュラルワイン好き！ 子どもたちもすごく仲が良いし、大人も気が合ってワイワイできる。そんな家族ぐるみのおうちパーティを毎年とても楽しみにしているんです。秋ごろになるとママ友とのやりとりが頻繁になり、今年の衣装はどうする？などの相談をしています」

子どもたちが楽しめるよう大人も全力投球

ハロウィンといえば子どもたちの仮装も楽しみのひとつ。子どもが思いきり楽しめるように、佐々木さんたち大人も全力で仮装するようにしているという。

「衣装はオンラインで購入し、ヘアメイクは完全セルフメイク。昨年だけは完全に乗り遅れてしまって、衣装はその時すぐに手に入ったガイコツプリントのものにしました。ヘアメイクはゴシックっぽい感じでまとめたのですが、『まだまだ足りない！』とその場でママ友がウィッグを貸してくれて、途中からギャルメイクに早変わり（笑）」

持ち寄りパーティで喜ばれる手土産

ハロウィンパーティでの食べ物は基本“持ち寄り”がルール。佐々木さんは、手土産に何を持っていくのだろうか？

「まずはナチュラルワイン。ママ友たちの中にはすごく詳しい人もいるので、この日のためにとっておきのワインを準備しておきます。あとは、駒場東大前にあるピアッティの生ハムですね。ここのお店の生ハムは、手土産の鉄板！ 決まった金額をお伝えすると、さまざまな種類の生ハムの盛り合わせを作っていただけるからいつも助かっています。子どもたちには美味しいおにぎりや唐揚げなどを持って行くことが多いです」

イベント事を楽しむ原点は幼少期の体験

子どもが生まれる前、特に20代の頃は、そこまでイベント事を楽しむタイプではなかったと語る佐々木さん。

「20代前半の頃は友だち数人と飾りのついたカチューシャをつけて、乾杯！するくらいはやっていたのですが、それ以降はさっぱり。ですが、子どもが生まれてからはグンと本気度が増しちゃいましたね（笑）。親も全力で楽しんでいる姿を子どもに見せようと、準備から当日まで本気で臨んでいます」

ハロウィン以外にもクリスマスなど、季節のイベントは積極的にやるのが佐々木さんのルール。

「幼い頃、母が毎年クリスマスや誕生日にケーキを手作りしてくれて、イベントのたびに必ず家族でパーティをしていました。それがとても幸せで、今でも楽しい記憶として残っています。

だから今は、自分の子どもたちにもそう思ってほしくて、たとえばクリスマスだと、毎年ケーキを作って、子どもたちと生クリームをデコレーションして、オーブンで七面鳥を焼く。面倒だなと思うこともありますが、子どもたちが喜ぶ姿を見られると毎年続けてよかったと実感します。親がおざなりにせずにやってくれたことに感謝していますし、毎年のイベントが家族の思い出になってくれたらなと思っています」

自宅に人を招く際に意識していること

自宅にママ友や友人が来ることも少なくないという佐々木さん。人を招く際に意識していることを教えてもらった。

「テーブルに花を飾っています。普段から花を飾るのが好きで、来客がない時もわりと頻繁に買っています。他には来てくれる友人の好みに合わせて料理を作ったり、友人の子どもも一緒に遊びに来るので、その子が喜びそうなメニューを取り入れたりしています」

最近は、“なるべく席を離れない”ことも意識していることのひとつと明かす佐々木さん。

「おもてなしというと、つい立ちっぱなしで動き回ってしまいがちですが、席に着く時間が少ないというのは“なんだか違うな”と最近思うようになりました。もちろんホストとして準備や先回りも大事なのですが、来てくれた人と同じ席に座って、一緒におしゃべりする時間が大切だと思うんです。

若い頃は余裕がなくて、動きながら同時進行でこなすことに必死でしたが、今はある程度は事前に仕込みをしておいて、タイミングを見て次の料理を出したりするくらいでちょうどいいかなと思っています。子どももいるからなかなか完璧にはいかないけれど、できるだけみんなで一緒に過ごせる時間を大事にしたいですね」

次回は11月20日更新予定。佐々木さんが子どもと一緒に訪れた軽井沢旅行のエピソードをお届け。

【スタッフ】

撮影／田上浩一 ヘアメイク／宮本由梨 取材・文／佐藤美穂

【佐々木さん着用衣装・問い合わせ先】

ワンピース ￥25300／アンティミテ その他／本人私物

アンティミテ 03-6801-6096 https://www.intimite.jp/

