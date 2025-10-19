

HANA

７人組ガールズグループHANAが、Ｅテレのバラエティー番組「沼にハマってきいてみた」（10月25日放送）に出演する。10代に支持されるその魅力に迫る。

【写真】HANA『沼にハマってきいてみた』10代がハマるアーティスト特集

10代のがどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫る、Ｅテレのバラエティー番組「沼にハマってきいてみた」。

今回は、いま10代がハマっているアーティスト、HANA（ハナ）を特集する。SKY-HIとちゃんみながタッグを組んだオーディション「No No Girls（通称：ノノガ）」から誕生した７人組ガールズグループHANA。コンプレックスや挫折した経験を持つ参加者がひたむきに課題と向き合う姿が10代を中心にバズり、社会現象化。今年１月に行われた最終審査の配信は同時接続者数56万人を超える驚異的な記録をたたき出した。

４月２日に発表したデビュー曲「ROSE」は、ちゃんみなが手がける独特な楽曲の世界観が話題となり、大ヒット。その後も快進撃を続け、国内だけではなく、アジアを中心にグローバルな活躍が期待されるHANAにスポットを当て、10代に支持されるその魅力に迫る。

番組HPアンケートによると10代がハマるHANAの最大の魅力は「パフォーマンス」。激しいダンスと力強く繊細なボーカル＆ラップによるクオリティの高いパフォーマンスがハマったさんをひきつけている。番組では貴重なオーディション映像も交えながらメンバーそれぞれの個性豊かなキャラクターを紹介。そしてメンバー自身が振付をした楽曲「Burning Flower」の映像を埼玉県の高校ダンス部に見てもらい、印象に残るパートをピックアップ。

スタジオではメンバー自ら上手く踊れるポイントを解説し、お手本として振付を披露する。また、SNSでダンス動画が拡散されているデビュー曲「ROSE」を、全国の高校ダンス部８校がリレー形式でパフォーマンス。その完成度に HANAのメンバーも驚きと感激の声をあげた。さらに、番組ではHANA の「仕事の裏側」に密着。雑誌の取材現場に潜入し、楽屋での過ごし方やメンバーの素顔も届ける。

パフォーマンスコーナーでは、セカンドシングル表題曲で等身大の恋心を歌った HANA として初めてのラブソング「Blue Jeans」を披露。

番組情報

『沼にハマってきいてみた』10代がハマるアーティスト特集【放送予定】Ｅテレ 10月25日（土）夜８時〜８時45分 NHK ONE 同時配信・１週間見逃し配信あり【再放送予定】Ｅテレ 11月1日（土）午前０時00分〜 ※10月31日(金)深夜 同時配信のみ【出演者】 MC ハマ・オカモト（OKAMOTO’S）、サーヤ（ラランド）ゲスト HANA森本晋太郎（トンツカタン）、伊東健人（ぬっしーの声）