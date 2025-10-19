食べて幸せを感じてほしい！ SNSで話題沸騰中、アルパカカフェの絶品かぼちゃプリン

年間800食以上プリンを食べる会社員でプリン研究家／プリンジャーナリストのプリン王子が、全国を回って食べ歩いた「愛しのプリン」を紹介します。

秋に人気のかぼちゃプリン

プリン王子の愛しのプリン

プリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが、毎日食べているプリンの中から今オススメのプリンを紹介。今回は、下町にあるかわいらしい穴場カフェへ行ってきました。

優しい時間が流れる下町カフェ

ひっそり佇む穴場カフェ

暑かった夏がようやく遠のき、秋の空気が心地よい季節になってきましたね。みなさんこんにちは、年間800食以上プリンを食べ歩くプリン研究家のプリン王子です。

落ち着いた雰囲気の店内

今回は、稲荷町・田原町エリアにある「YN COFFEE ATELIER」をご紹介します。田原町といえば、昔ながらの下町情緒が残りつつも、近年は新しいカフェやクリエイティブなお店がぽつりぽつりと生まれている注目の町。そんな田原町駅から徒歩5分、路地裏にひっそりと佇む隠れ家のような穴場カフェが「YN COFFEE ATELIER」です。店内は6席ほどとこぢんまりしていますが、ゆったりと時間が流れていて、静かにくつろげる空間になっています。

スイーツメニューはプリンのみ！

さて、そんなYNさんですがスイーツメニューはプリンのみなんです。この潔さ、大好きです！ 今回いただいたプリンは「バニラプリン」「かぼちゃプリン」「さつまいものプリン」の3種類。

むっちりかためなバニラプリン

バニラプリン（650円）とバタフライピーラテ（600円）

まずは定番のバニラプリン。むっちりとかためでボリューム感がありながら、口あたりはなめらか。優しいバニラの甘さが広がってクセになる一品です。王道のプリンかと思いきや甘さの出方が独特でおいしかったです！

この黄色さがすごくいい！ 絶品かぼちゃプリン

かぼちゃプリン（700円）

続いてはかぼちゃプリン！ バニラよりもさらにかためで、かぼちゃ特有のホクホク感を感じられる一品です。

クリームとプリンを一緒に食べたくなる

かぼちゃのうまみがギュッと詰まっていて、このみっちり感がたまりません♪ 秋の訪れを感じさせるほっこりとした味わいです。

これぞ秋の味覚！ さつまいもプリン

さつまいもプリン（700円）

最後はさつまいもプリン。素材の甘みをそのまま活かした自然な味わいが魅力。どこか懐かしい、心が落ち着くようなほっこりとしたおいしさでした。

すべてのベースはバニラプリン

カップから落とす瞬間からおいしそう

ここで注目したいのが、すべてのプリンがバニラプリンをベースに作られているという点。

店主の中島優太さん

そこから季節の素材を掛け合わせることで、味が変わっても“YNらしさ”がしっかり残っているのだそう。そう語るのは、「YN COFFEE ATELIER」店主の中島優太さん！ グラニュー糖を使わず、優しい甘さに仕上げているのだとか。

シンプルで素敵な器です

また、こだわりは味だけではありません。提供する器をなんと店主さん自らデザインし、谷中の陶芸教室（Cactus カクタス）で作っていただいているとのこと！ 数あるプリンのお店を伺いましたが、器まで自分で作られているお店は初めてです。

ふわっとのせられるホイップクリーム

元デザイナーの経験を生かし「プリンを楽しんでもらいたい」との思いで作られた食器は、どれもかわいらしく、より一層プリンをおいしくしてくれています。

お店のアイコンはなんとアルパカ

店内中央には、大きなアルパカの絵が飾られています。なんでアルパカなのか店主の優太さんに伺ってみたところ「アルパカが自分の性格に似てるなと思って」ということでした。

中島さんが似ていると自認するアルパカをお店のイメージイラストに

なんでもアルパカは好奇心旺盛でありながら臆病者らしく、それが自分と重なったからという理由で、大きな絵をイラストレーターの方に書いてもらったそう。ものすごくインパクトがあるのに、どこかゆるい空気感を放っています。

「もっと平和にごはんを食べてほしい」がモットー

「ごはんを食べる時くらい平和であってほしい」。そう語る店主の優太さん。自身が学生の頃に生きづらさを感じていて、そんな時にごはんを食べる時くらいは平和であってほしいと感じた経験から、自分がお店をやる時は、そういうお店を作りたいと思っていたそう。

癒やし系の中島さんとお話するのも楽しい

プリンを食べる時だけでも幸せであってほしい。そんな誰かの気持ちに寄り添えるようなプリンとお店にしたいと語ってくれました。数あるお店の中からせっかくこの店を選んで来てくれた人に嫌な思いをしてほしくない。そんな優しさが、お店の空気にもプリンの味わいにもぎゅっと詰まっています。

優しいプリン、優しい甘さ、そして、優しい店主さん。優しさに包まれた「YN COFFEE ATELIER」は、Threadsでもその独特の“ゆるさ”が話題となり、何度もバズっています。それをきっかけに足を運ぶ客も多いのだとか。一度訪れてみてほしい、素敵なプリンが食べられるお店でした。

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆YN COFFEE ATELIER住所 : 東京都台東区松が谷1-3-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

※価格は税込。

文：池畑孝資、食べログマガジン編集部

撮影：佐藤潮

