フジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）が18日に放送され、出演した芸人がプレッシャーにより過呼吸になりかけたことでスタジオが騒然となった。

今回は前週に引き続き人気お笑いトリオ「リンダカラー∞」をゲストに迎えて放送された。カリスマキャラのDenに「カリスマアドバイザー」として登場したのが、同番組で“魔王”ことザブングル加藤、お笑いコンビ「ビスケットブラザーズ」の原田泰雅、お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷悟史の3人。

「寂しいんだぜカリスマってやつは…」という助言の中で加藤が「サングラスかけてカリスマってズルいんですよ」と切り出したことをキッカケに、マヂカルラブリー・村上がかけることに。その後、ウエストランド・井口浩之がかけることとなった。すると、加藤は「（サングラス）つけて一言やぞ。カリスマってのは」と注文。村上にはなかった指示に井口は「クソが」と心の声を漏らしつつ加藤をにらんだ。

井口が何とか一言を絞り出して乗り切ると、出演者たちは加藤に手本を求めた。矛先が自身に向いてしまった加藤は逃れるために「栗谷!」と指名して強引に“交代”した。納得しない表情の栗谷だが「いってやるよ!」と覚悟を決めた。

全員から声援が飛ぶ中、カメラに背を向けてスタンバイした栗谷を正面で見ていたMCの明石家さんまは「見た目はな、そう笑いはないぞ」と忠告。それでも「一言」で逆転できると出演者たちが伝え、さんまも「一言。これは一言…」と可能性はあると口にした。

だが、その瞬間、栗谷は「ハァ…ハァ…」と息遣いが荒くなった。ずん・飯尾和樹が「息遣いが怪しいぞ」と異変を察知し、さんまも栗谷の様子に崩れ落ちた。共演者たちも「寒いのか?震えてる」と気づくと、さんまは起き上がって「今ちょっと過呼吸になってる」と明かした。

あまりのプレッシャーに押し潰されそうになっている栗谷に、「もうやめて!」「無理しなくていいよ」「（席に）戻してあげてよ」と止める声。さんまもサングラスを外すジェスチャーで促したが、栗谷は動かず。その様子に「外す?やる?」と意志を聞くと、栗谷は「やる?」と聞かれてうなずいた。

そして、振り向いて少し震える声で「フェイシャル」と一言。だが、震えていたせいもあり、出演者たちは「え?」「何?」「フェイシャ?」と聞き取れなかった。この反応に再び栗谷は呼吸が荒くなり、「ヤバいヤバい」「やめよう」「後ろ向こう」とスタジオは騒然となった。