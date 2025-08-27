26日、フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が、出演していた『めざましテレビ』（フジテレビ系）の中で結婚を報告した。番組のオープニングトーク内で、メインMCを務める伊藤利尋アナウンサー（53）が「藤本アナご結婚ということで、おめでとうございます！」と切り出し、藤本アナも「私事でありがとうございます。改めて仕事を頑張っていきたいと思っておりますが、こんなに温かく言われると恥ずかしいなって」と照れながら