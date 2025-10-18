カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が教える“整形級”変化！誰でもできる簡単マッサージで写真映り激変
YouTube動画「実はコレするだけで一瞬にして写真映りが良くなる方法をお伝えします」で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、手軽に写真映りがよくなる驚きのマッサージ方法をレクチャーした。片岡氏は、「実は写真映りが悪い人は、ここの口角が上がっていない人が多いんです」と指摘。口角を上げる筋肉のこわばりが原因で、笑顔が作りにくくなっていると解説した。
動画内で片岡氏は、「お口の周りの血流を良くすることで、一瞬にして写真映りが良くなるので、一緒にやっていきましょう」と呼びかける。必要なのは自分の手だけ。指3本をそろえ口角の横に当てて、顔全体が上がるイメージでぐっと持ち上げ、そのまま3秒キープ。さらに「今度はマリオネットラインと呼ばれる箇所にも同様にアプローチ。不細工なのは気にせずに3秒キープ」するだけ、と手順もシンプルだ。
片岡氏は「たったこれだけなんですけど、どうですか？笑顔がさっきより綺麗になりません？口角がふわっと一瞬にして、整形級に」と仕上がりに自信。「どこでもできるから試してみてくださいね」と結び、誰でも気軽に実践できる美容法で視聴者にエールを送った。
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。