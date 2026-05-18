【松のや】ロースかつ定食が税別500円に！公式Xで1週間限定″ワンコインクーポン″追加《5月25日11時まで》
とんかつ専門店「松のや」の公式X（＠matsu_noya）は、2026年5月18日に"ワンコインクーポン"を公開しました。
18日11時から25日11時まで、ロースかつ定食3種が税別500円（税込550円）で楽しめます。
最大30％オフクーポンも公開中
550円の対象商品は以下の3種です。
●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ（通常780円）
●鬼おろしポン酢ロースかつ定食（通常790円）
●味噌ロースかつ定食（通常790円）
また、5月15日にXで公開されたクーポンを活用すると、6種のメニューが"最大30％オフ"で楽しめます。
フォロワー30万人達成記念のクーポンで、"30万食分"用意しているそうです。
＜30％オフ＞
●ダブルロースかつ定食
1050円→730円（320円引き）
●ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食
1150円→800円（350円引き）
●ダブル味噌ロースかつ定食
1150円→800円（350円引き）
＜25％オフ＞
●ロースかつ＆本格唐揚げ定食
970円→720円（250円引き）
●ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食
970円→720円（250円引き）
●ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食
1250円→930円（320円引き）
クーポンは、一部店舗を除く松のや全店で利用可能です。松屋併設店でも利用できます。
※画像は松のやの公式Xより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）