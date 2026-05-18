【松のや】ロースかつ定食が税別500円に！公式Xで1週間限定″ワンコインクーポン″追加《5月25日11時まで》

とんかつ専門店「松のや」の公式X（＠matsu_noya）は、2026年5月18日に"ワンコインクーポン"を公開しました。

18日11時から25日11時まで、ロースかつ定食3種が税別500円（税込550円）で楽しめます。

最大30％オフクーポンも公開中

550円の対象商品は以下の3種です。

●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ（通常780円）

●鬼おろしポン酢ロースかつ定食（通常790円）

●味噌ロースかつ定食（通常790円）

また、5月15日にXで公開されたクーポンを活用すると、6種のメニューが"最大30％オフ"で楽しめます。

フォロワー30万人達成記念のクーポンで、"30万食分"用意しているそうです。

＜30％オフ＞

●ダブルロースかつ定食

1050円→730円（320円引き）

●ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食

1150円→800円（350円引き）

●ダブル味噌ロースかつ定食

1150円→800円（350円引き）

＜25％オフ＞

●ロースかつ＆本格唐揚げ定食

970円→720円（250円引き）

●ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食

970円→720円（250円引き）

●ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食

1250円→930円（320円引き）

クーポンは、一部店舗を除く松のや全店で利用可能です。松屋併設店でも利用できます。

※画像は松のやの公式Xより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）