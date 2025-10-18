夏帆「20代前半だと思います」心を閉ざしていた“夏帆の鎖国時代”語る

女優の夏帆（34歳）が、10月17日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。自ら「夏帆の鎖国時代」と話す、心を閉ざしていた時期があると語った。



連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に出演している夏帆が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。夏帆を良く知る人物として、Kis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔が仲野太賀にインタビューを行ったところ、仲野は夏帆が10代から20代の頃はすごく自分と向き合っている時期で、心を閉ざしていたと言っていたという。



夏帆は「“夏帆の鎖国時代”ですね。20代前半だと思います」と認める。仲野によると、ある時、徹夜でゲーム「桃太郎電鉄」をしていて、窓を開けて朝日を浴びた時から夏帆がオープンマインドになってからより仲良くなったとのことで、夏帆は「最初の頃は人見知りというか、どこか壁があったけれど、いつからかオープンになりました」と語った。