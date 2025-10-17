俳優・ペ・スジが表紙を飾った『ハーパーズ バザー』12月号が10月20日（月）にハースト婦人画報社より発売される。

今号のテーマは「SNOW CALLING―冬を待ちわびて」。真っ白な雪景色の中、ヴィヴィッドピンクのブルゾンやオフホワイトのポンチョなど、寒さの中でこそ映える洗練のウィンタールックを提案している。

特集「PRADA SFERA―プラダという球体」では、ミウッチャ・プラダ、ラフ・シモンズ、パトリッツィオ・ベルテッリ、ロレンツォ・ベルテッリへのロングインタビューを掲載。ブランドの哲学や創造の源泉に迫る全20ページの特集となっている。ミウッチャ・プラダは「女性がどうあるべきかに興味はない。大切なのは、自分がどうありたいかを考えること」と語り、ファッションを通じて自立と表現の自由を尊ぶ姿勢を示している。

ヘルス特集「FOOD&FATIGUE―その疲れやすさ、栄養のせいかも」では、慢性的な疲労や不調を栄養学の観点から分析。管理栄養士による“無理なく栄養を取り入れる”メソッドを紹介し、心身のバランスを整えるヒントを届ける。

中条あやみや榮倉奈々が纏う冬のファッションストーリー、俳優シム・ウンギョンの最新インタビュー、前衛芸術家オノ・ヨーコの特集など、知性と感性を刺激する企画が満載。

1867年に米国で創刊された『ハーパーズ バザー』は、150年以上にわたり女性の生き方と美を発信してきた老舗ファッション誌。日本版では、多様性やサステナビリティといった社会課題にも目を向け、女性たちがより自由で美しく生きるためのメッセージを発信し続けている。

