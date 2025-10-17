【同居NG？私、良義母なのに】私と義母の仲「私が頑張っていただけだよ？」＜第9話＞#4コマ母道場
いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？ 「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。
第9話 何もわかってない【クミの気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんの思いと、クミさんの気持ちには大きな差があるようです。お義母さんはクミさんに「散々尽くしてきた」と言いますが、クミさんはお義母さんから「散々な目に遭ってきた」と言います。どこですれ違ってしまったのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
