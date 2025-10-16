オープンマリッジ公表・ヒカル、家賃6万円のアパートで生活開始「初心に帰りたいと思います」
【モデルプレス＝2025/10/16】YouTuberのヒカルが10月15日、自身のYouTubeを更新。昔住んでいた家で数日間生活する様子を公開した。
【写真】ヒカル、地元に戻って家賃6万円のアパートで生活
◆ヒカル、昔住んでいたアパートで生活
ヒカルは「家賃6万円の家に引越します」と題し、地元の兵庫県にある、昔住んでいた家賃6万円のアパートで数日間生活することを報告。アパートはヒカルチャンネルが始まった原点となる家で12年間ほど契約し続けているそうで「しばらく地元で過ごして、初心に帰りたいと思います」と数日間に渡る地元での生活を公開した。
◆ヒカル、田舎の良さを語る
動画内ではヒカルの運転でドライブをしたり、当時行きつけだった老舗の洋食屋で定食を食べたり、地元を散歩しているときにすれ違った視聴者に丁寧に対応する様子が見られる。
ヒカルは田舎で生まれた良さとして「基本的に地元って1つしかなくて、この道をこんな曲聴きながら走ったとかっていう思い出は色褪せないから、田舎は東京と違ってTHE実家っていう感じがしていい」と語った。
また都会と田舎の違いを語る場面では「田舎のほうが時間の流れがゆっくりに感じてリフレッシュできて忙しなく生きなくていい。逆に東京はタイムイズマネーで10分20分ですら惜しく感じてしまう」と時間の流れの感じ方の違いを語った。
ヒカルは5月31日に自身のYouTubeチャンネルを通じて、進撃のノアとの「交際0日婚」を報告。9月14日に自身のYouTubeで「オープンマリッジ」を選択したことを報告し、注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】