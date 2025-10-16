コメダから秋限定の「ドデカメンチバーガー」が新登場！旨さも重さも限界突破。

全国のコメダ珈琲店は、2025年10月16日から11月下旬まで、「ドデカメンチバーガー」と「ドデカチーズメンチバーガー」を販売します（一部店舗を除く）。

どっちも食べたい！2つのドデカメンチ

10月16日から11月下旬まで、数量限定で「ドデカメンチバーガー」と「ドデカチーズメンチバーガー」が登場します。コメダ珈琲店ならではの、ビッグで豪快、食べごたえたっぷりのバーガーです。

・ドデカメンチバーガー

サクサク衣にジューシーな豚肉と玉ねぎ、特製ソースとキャベツを組み合わせた、豪快バーガー。バンズからはみ出す迫力に、お腹も心も大満足できます。

価格は890円〜960円。

・ドデカチーズメンチバーガー

ドデカメンチにデミグラスソース、チェダースライスチーズ、とろけるチェダーチーズ入りソースを重ね、キャベツをプラスしました。ジューシーなドデカメンチと濃厚チーズの絶妙なコンビネーションが楽しめる、チーズ好きにはたまらない一品。

使っているチーズは全て加熱処理済みです。

価格は970円〜1040円。

いずれも辛子マヨネーズを使用していますが、辛子抜きにも変更可能です。

商品はどちらも2つに切って提供されます。

数量限定のため、なくなり次第終了します。価格は店舗によって異なります。

※価格はすべて税込です。

