日本維新の会の吉村代表は、自民党との政策協議がまとまれば、総理大臣指名選挙で高市総裁に投票する考えを明らかにしました。

自民・維新両党の党首はきょう夕方会談し、終了後、自民党の高市総裁は、総理大臣指名選挙と連立入りも含めた協力を求めたことを明らかにしました。

その上で、あすから両党の党首と政調会長による政策協議を開始するということです。

自民・高市総裁

「基本政策はほぼ一致はしているとは思うんですけれども、いろんな政策についてきちっと協議をすると」

一方、維新の吉村代表は、この政策協議がまとまれば国会での総理指名選挙では高市氏に投票する考えをあきらかにしました。

維新・吉村代表

「（Q.まとまれば『高市早苗』と書く考えがあるのか）はい。その考えで結構です。政策協議がきちんと合意がまとまれば、そういうことになると思います。そのための協議をするということです」

また高市氏は、維新が掲げる「副首都構想」についても両党で新たに協議体を設置する方針を明らかにしました。

両党で来年の通常国会に議員立法で法案を提出して成立を目指す考えです。