¡¡¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP¡Ê¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î12Æü¤ËÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê®¿å¹¾ìÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£ËÜÆü10·î15Æü¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTOY GAME CUP¡×¤Ï¡¢´á¶ñ´ØÏ¢¥áー¥«ー9¼Ò¡Ê¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò¡¢¥«¥ï¥À¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡¢¥Ï¥º¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡¢¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç»²²è¤¹¤ë¡¢½é¤Î¸ø¼°Âç²ñ¡£9¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥¤¥²ー¥à¤¬¶¥µ»¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢6ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç3¿Í1ÁÈ¤ÇÊç½¸¤·¡¢±þÊç¥Áー¥à¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç»²²Ã15¥Áー¥à¡Ê¥Áー¥à¿ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï±É´§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥í¥Õ¥£ー¤äÂÎ¸³¤¬Â£¤é¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥È¥¤¥²ー¥à¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÎÏ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö±¿¡×¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ»²²Ã¼ÔÃ¯¤â¤¬Í¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¡£¡Ú¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP¡×³«ºÅ¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¡Û
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äSNS¤ÎÉáµÚ¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Î¿»Æ©¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤Î¸òÎ®¤äÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¤¬²þ¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¥Æー¥Ö¥ë¥²ー¥à»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤Ë75.4²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ü5.0¡ó¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï78²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ü3.4¡ó¡Ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¥¢¥Ê¥í¥°ÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¤Ë²æ¡¹¤ÏºÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¡È¥È¥¤¥²ー¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´á¶ñ´ØÏ¢¥áー¥«ー9¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP¡Ê¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¡¢¥È¥¤¥²ー¥à»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Í¤È¿Í¤ò¤è¤ê·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP¡Ê¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×¡Ë¡×³«ºÅ³µÍ×
¼çºÅ¡§¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë11»þ～18»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¥²¥¹¥È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï15»þ20Ê¬～18»þ½Ð±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
»²²Ã¥Áー¥à¡§Á´15¥Áー¥à¡Ê1¥Áー¥à3Ì¾¡Ë
²ñ¾ì¡§ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê®¿å¹¾ìÆÃÀß²ñ¾ì
¥²¥¹¥È¡§±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤â»²²ÃÍ½Äê¡Ê¶áÆüÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¡Ë
·ÊÉÊ¡§¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£ー&Éû¾Þ
¢¨¥Áー¥à¿ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Éû¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½Í½Äê
¡Ú»²²è¥áー¥«ー¡Ê50²»½ç¡Ë¡Û ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò ¥«¥ï¥À ¥¿¥«¥é¥È¥ßー ¥Ï¥º¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ï¥Ê¥ä¥Þ ¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹ ¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ú»ÈÍÑ¥È¥¤¡Ê50²»½ç¡Ë¡Û ¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¡Ê¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë ¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¡Ê¥«¥ï¥À¡Ë ¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¡Ê¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë ¡Ö¥¸¥§¥ó¥¬ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡Ê¥Ï¥º¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë ¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ë ¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡Ê¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë ¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¡Ê¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡Ë ¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡Ê¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¡Ë ¡ÖÌîµåÈ×3D¥¨ー¥¹ ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¡Ê¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò¡Ë
¢¨ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬7ºÐ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç²ñÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
11»þ～12»þ ³«¾ì¡Ê»ÜÀß³«´Û¡Ë/½Ð¾ì¼Ô¼õÉÕ
12»þ～12»þ40Ê¬ ³«²ñ¼°¡Ü»²²è¥áー¥«ー¾Ò²ð¡ÊÍ½Äê¡Ë
12»þ50Ê¬～14»þ20Ê¬ Í½Áª¥êー¥°
14»þ20Ê¬～15»þ20Ê¬ ¥¨¥ó¥È¥êー¾¦ÉÊ¾Ò²ð
15»þ20Ê¬～16»þ ¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
16»þ～16»þ30Ê¬ ½à·è¾¡
16»þ40Ê¬～17»þ20Ê¬ ·è¾¡
17»þ30Ê¬～18»þ É½¾´¡¿ÊÄ²ñ¼°
±þÊç´ü´Ö¡¦È¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±þÊç´ü´Ö¡§10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î16Æü(Æü)23»þ59¤Þ¤Ç
¢¨»²²Ã´õË¾¥Áー¥à¤¬Â¿¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤Î¾å¡¢»²²Ã¥Áー¥à¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã·èÄê¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢11·î²¼½Ü°Ê¹ß¤ËÂç²ñ±¿±Ä»öÌ³¶É¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨info@toygame-cup¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÌÂÏÇ¥áー¥ë¤«¤é²ò½ü¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼õ¿®ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÍÍ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡
¡¡ÀìÍÑ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤òµÆþ¤Î¾å±þÊç¤¹¤ë¡£
¢¢ÀìÍÑ±þÊç¥Õ¥©ー¥à
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡Ê1¡Ë¥Áー¥àÌ¾ ¢¨³Ø¹»Ì¾¤ä»ÜÀßÌ¾¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ï¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê2¡Ë¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¡Î1¡Ï¤Î»áÌ¾¡¦Ç¯Îð
¡Ê3¡Ë¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¡Î2¡Ï¤Î»áÌ¾¡¦Ç¯Îð
¡Ê4¡Ë¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¡Î3¡Ï¤Î»áÌ¾¡¦Ç¯Îð
¡Ê5¡Ë¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤Î´ÖÊÁ
¢¨Îã¡¢¿Æ»Ò¡¢³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÃç´Ö¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ê¤É
¡Ê6¡Ë¡ÖÂè1²ó¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×¡×»²²Ã¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡Ê7¡ËÂåÉ½Ï¢ÍíÀè¡§»áÌ¾¡¦Ç¯Îð¡¦½»½ê¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¦¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
¡Ú¾ò·ï¡Û
18ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í¤«¤Ä¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤ËÆ±¹Ô¤Ç¤¤ë¿Í¡Ê¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È½ÅÊ£¤â²Ä¡Ë
±þÊç»ñ³Ê
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÐ°Ê¾å
¢¨¶¥µ»¤¹¤ë¥È¥¤¥²ー¥à¤Ë¤ÏÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬7ºÐ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹
¢¨Ì¤À®Ç¯¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Áー¥à¤Ë¤ÏÉ¬¤º18ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í¤ÎÊý¤ËÆ±¹Ô¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÀÊÌ¡§ÉÔÌä
¢¨ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¹½À®¡§1¥Áー¥à3Ì¾¤Ç»²²Ã
¢¨¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬±þÊç»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²è¥áー¥«ー¤ÎÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ê50²»½ç¡Ë¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò¡Û
¡¡¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò¤ÎÌîµåÈ×¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é60Ç¯°Ê¾å¤Î´Ö¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇ¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë¶¥¤¨¹ç¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÌîµåÈ×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¹¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ï¥À¡Û
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤Âè°ì²óÌÜ¤È¤Ê¤ë ¡ÖTOY GAME CUP¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥²ー¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä±ü¤¬¿¼¤¤Í½Â¬º¤Æñ¤Ê3ÌÜÊÂ¤Ù¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Û
¡¡¥áー¥«ー¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢³Æ¼ÒÍÍ¤È¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤Ïº£Ç¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¸ø¼°¥ëー¥ë¤¬¡ÖÈô¤ó¤À¤é¾¡¤Á¡×¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP¡×¤Ç¤â¡¢¿·¥ëー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤ò¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥É¥¥É¥´¶¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ú¥Ï¥º¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Û
¡¡¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP¡Ê¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ø¤Î»²²è¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ·¤Ó¤òÂÎ¸³¤·¡¢¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥¸¥§¥ó¥¬¤Î¿·¤·¤¤Í·¤ÓÊý¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¡Û
¡¡¡ÖTOY GAME CUP¡×¤Ë¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡ÈÍ·¤Ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥¤¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤ÌÈ¯¸«¤È¥É¥¥É¥¤ÎÏ¢Â³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¡¢¥ß¥¹¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¡Û
¡¡¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP CUP¡Ê¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤¬¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¡×¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥ê¥ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ú¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¡¡»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÀ§Èó¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡×¤ÏºòÇ¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ßÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡×¥ëー¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥¦¥Î¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¯¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ä¤ê¤Î¥«ー¥É¤¬1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¥¦¥Î¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡Û
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥È¥¤¥²ー¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÃ¯¤È¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¡¡¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP¡Ê¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤¥À¥¤¥¹¥²ー¥à¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Ç¡¢µæ¶Ë¤Î±¿»î¤·¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î´î¤Ó¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£