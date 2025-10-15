この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【さすがinsta360だ】高音質のスピーカーホンはAIによる文字起こしもできちゃいます。動作のギミックもすごい「 Insta360 Wave」をレビューします

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて戸田覚さん（IT・ビジネス書作家）が「【さすがinsta360だ】高音質のスピーカーホンはAIによる文字起こしもできちゃいます。動作のギミックもすごい『Insta360 Wave』をレビューします」と題し、新発売のAI搭載スピーカーフォン「Insta360 WAVE」の徹底レビューを公開した。



戸田さんは冒頭で「全ガジェット好きの方が、見たら、触ったら、必ず欲しくなると思いますね」と語り、その“圧倒の完成度”にうっとり。「すっごい、めちゃめちゃ綺麗なディスプレイがここに入っているんですよね。これだけでも僕は感動してしまう」と第一印象から絶賛した。



Insta360 WAVEは、AI文字起こし機能を内蔵し、かつスピーカーフォン・マイクとしても高性能。戸田さんは「マイク8個搭載してまして、5メートルの範囲で収音できます」とその機能性を詳しく紹介。実際に複数人の会議収録でも「声の大きい人と小さい人がいますが、きちんと同じぐらいの大きさで取れてます。しかも話者も振り分けてますよね。これがすごいなというふうに思いました」と語り、そのAIの性能に驚きを隠さない様子だった。



また、録音データの文字起こしも端末側ででき、専用アプリを併用すればPCやスマホでも素早くデータ転送・共有が可能。「喋り終わってから1分ぐらいで全部できました。AIアシスタントを使って、要点整理や質問への自動回答までできるのは本当に便利ですよね」と実用性と時短効果を強調した。



音質や質感にもこだわった設計で「僕はめちゃくちゃ気に入りました。久々にこんなすごい製品見たな、というところ」とコメント。「会議の多い方や会社で議事録作成が必要な方には、ぜひ体験してみてほしい」「もしこれでライブ配信しても、僕が移動しても同じレベルで声を拾ってくれたらこれ最高ですよね。ピンマイクなしで、自由に動き回れるのは本当に“神”だと思います」と活用の広がりと今後への期待を口にした。



最後に、「気になる価格は48,800円。基本的なAIプラン付きで、さらに上位のプロプランも用意されていますと締めくくり動画を終えた。