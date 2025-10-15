築地銀だこ×たまごっちコラボ！オリジナル『だんらんパック』登場

2025年10月20日（月）より、築地銀だこと「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」が夢のコラボレーションを実現！Nintendo Switch™の人気ゲームとのコラボにより、オリジナルデザインの『だんらんパック』が登場。さらに、購入者にはコラボ限定のオリジナルステッカーがプレゼントされます。たまごっちたちと一緒に、築地銀だこの美味しいたこ焼きで楽しいひとときを過ごしましょう♡

2025年10月20日より、築地銀だこで「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」との夢のコラボが始まります。

お持ち帰り専用で登場する『だんらんパック』は、たこ焼きが24個入りで1,944円（税込）。

「たまごっちたちの笑顔だんらんのひととき」をイメージしたオリジナルデザインで、コラボならではの魅力満載！

さらに、パック購入者には数量限定でオリジナルステッカーがプレゼントされます♪

お好みトッピングも選べる！『わいわいパック』の魅力

わいわいパック

プチプチおみせっち だんらんパック

さらに進化した『わいわいパック』は、たこ焼きにお好みの定番トッピングが2種類選べる限定パック！

1,944円（税込）の『だんらんパック』より少し豪華に、オリジナルトッピングで自分だけの美味しいたこ焼きセットを楽しめます。

トッピングは「ねぎだこ」「てりたま」「チーズ明太子」からお好きな2種を選べ、1箱で24個入り。

家族や友達と一緒にわいわい食べて、たまごっちたちとの楽しいひとときを過ごしてみて♪

数量限定！オリジナルステッカーをゲットしよう

今回のコラボキャンペーンで、『だんらんパック』や『わいわいパック』を1点購入すると、コラボ限定のオリジナルステッカーが1枚プレゼントされます！

全2種のうち、いずれか1種が手に入るチャンス！どちらも数量限定で、なくなり次第終了となるので、早めのゲットがオススメです。たまごっちファンなら必見のアイテムです♡

数量限定のコラボパックで、たまごっちと楽しい時間を

築地銀だこと「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」のコラボレーションは、ファン必見の限定アイテム満載！

『だんらんパック』や『わいわいパック』で、美味しいたこ焼きと共にたまごっちたちと素敵なひとときをお楽しみください。

さらに、数量限定のオリジナルステッカーもゲットできるチャンス！コラボ商品は全店舗で販売され、無くなり次第終了なので、早めにゲットして思い出に残る時間を過ごしましょう♪