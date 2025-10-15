¡È¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¡É¤À¤Ã¤¿ÌîÅÄÀ»»Ò»á¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Î¡ÈÎ¢¤Î´é¡ÉË½Ïª¤â¡Ö¤¿¤À¤Î½÷¤Î¼»ÅÊ¡×¤È¹ñÌ±¤«¤éÎä¤á¤¿À¼
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¹â»ÔÁáÉÄ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¼þÊÕ¤¬Áû¤¬¤·¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÁíºÛ¡¦ÀÐÇË¼óÁêÉ×¿Í¤Î¡Ö¸«¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ
Æ±´üÅöÁªÁÈ¤ÎÌîÅÄ»á¤È¹â»Ô»á
¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¡¢Ï¢Î©¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÏÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÈÆüËÜ¤ÎÁíÍý¤¬ÊÌ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÁíÁíÊ¬Î¥¡É¾õÂÖ¤¬Ä¹°ú¤¯·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¿ÈÆâ¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌîÅÄÀ»»Ò½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡¢10·î12Æü¤Ë²»À¼ÇÛ¿®¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëVoicy¡Ê¥Ü¥¤¥·¡¼¡ËÆâ¤ÇÈ¯¤·¤¿¹â»Ô»áÈãÈ½¤È¤â¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÇØ·Ê¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ôº£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¡Õ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ô¥¢¥ó¥Á¤ÎÈ¯¸À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Õ¤³¤È¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â´Ø·¸À¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¹¥¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÎ¢Â¦¤òË½Ïª¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÔÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Õ¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãç´Ö¤ò¸å¤í¤«¤é·â¤Ä¤è¤¦¤ÊÌîÅÄ»á¤Î¡È¸ý·â¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÎä¤á¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ô¤¿¤À¤Î½÷¤Î¼»ÅÊ¡¡¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÌîÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ã¤ÆÅÊ¤ßÊÈ¤ßÂ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¤¤À¤±¡Õ
¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¿ÍÊÁ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤è¤Í¡£ÌîÅÄÀ»»Ò¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï±Ê±ó¤ËÍè¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÌîÅÄ»á¤È¹â»Ô»á¤¬¡È¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¡É¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤À¤ÈÁ°½Ð¤ÎÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï1993Ç¯½éÅöÁª¤Î¡ÈÆ±´ü¡É¤Ç¤¹¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤â2021Ç¯¤ËÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Î·ë²Ì¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº¤µ¤ó¤¬ÅöÁª¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î24Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ÏÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊª¸À¤¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤È¸«¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù±ç¤ä±þ±ç¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤µ¤é¤ËµÄÀÊ¿ô¤ò¸º¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞ¤½¤Î¤â¤Î¤¬´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈÆâÎØÙæ¤á¡É¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£