¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«½ªÈ×¤Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤äÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤éÆ±Î½40¿Í°Ê¾å¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤¬¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¡¢¾ìÆâ¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ºäËÜ¡¢¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤é40¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤é¤¬²ñ¸«¾ì¤ËÅÐ¾ì¡£Ä¹Ìî¤ÏºäËÜ¤é¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²ÖÂ«¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ²¬ËÜ¤Ø¡ÈÂ£Äè¡É¡£º£¥ª¥Õ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÀÖÌÌ¤ÇÂç¹²¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÏµÞ¤¤¤ÇÄ¹Ìî¤Ë²ÖÂ«¤òÌá¤·¡¢Áª¼ê¤é¾ìÆâ¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë