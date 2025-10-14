¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ë¡È½éÂ¹¡ÉÃÂÀ¸¡¢Ì¼¤¬½Ð»ºÊó¹ð
¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡Ê53ºÐ¡Ë¤Ë½éÂ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
1998Ç¯¤Ë´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿²Î¼ê¥ê¥µ¡¦¥à¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤È¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥â¥ê¡¼¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬10·î11Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÎø¿Í¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë¥ë¥Ç¥£¤¯¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥à¤Ï2ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¥Ñ¥Ã¥Ä¥£¡¦ ¥±¥ó¥¸¥Ã¥È¤È¤Î·ëº§Ãæ¤Ë´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¥ê¥µ¤È¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥â¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÉã¿Æ¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥ê¡¼¤¬Ç¥¿±¤ÎÊó¹ð¤ò¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÁÄÉã¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥ô¡¦¥À¥ó¤Î²Î¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥à¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥â¥ê¡¼¤À¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°ÊÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
