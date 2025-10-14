Photo: 小原啓樹

音も良い、着け心地も良い。だから使いたくなる。

皆さん、ワイヤレスイヤホンを選ぶ際はどんな要素を重視していますか？ 音質、デザイン、お値段、いろいろな要素がありますよね。

僕が一番重要視しているのは装着感なんです。

装着感が良いと着けていても疲れないし、ノリノリで動いても外れにくい。音もしっかり聞こえます。

Photo: 小原啓樹

そんな僕が最近気に入っているのがJBLの「Sense Pro」。オープンイヤー型のワイヤレスイヤホンですが、これが装着感抜群で。心地よくフィットしてくれる。

形状を詳しく見ていくと、その秘訣がよく分かります。

Photo: 小原啓樹

「Sense Pro」を着けたところはこんな感じ。ちなみにカラーは写真のグレージュと、後で紹介するブラックがあります。

Photo: 小原啓樹

耳に引っ掛けるイヤーフック部分にはチタン合金製のメモリワイヤーを採用し、理想的なアーチを保ちつつも軽量を実現。適度なしなやかさがあって、人それぞれ違う耳の形にフィットしてくれます。

また、耳に引っ掛けた後の微妙な角度調整にもこだわりが。

GIF: ギズモード編集部

耳に引っ掛けた後、さらに自分の耳にしっかりフィットさせるために、最大20°の角度調整機構を搭載。あらゆる耳にフィットするよう、徹底的なテストによって導き出されたカーブでイヤホンを固定します。

Photo: 小原啓樹

女性が装着するとこんな感じ。こちらはブラックです。

肌に触れる部分にはサラっとした手触りのウルトラソフトリキッドシリコンを採用していて、長時間の装着も快適。

もともとオープンイヤー型は、耳穴に押し込まず、言葉どおり「耳が開放」される形状によって、圧迫感がなく、外音が程よく聞こえることが持ち味でした。でも、そのせいで良い位置にフィットさせるのが難しかったり、正しい音が聞こえなかったりする側面もありました。

そこを解消してきたのが「Sense Pro」の画期的な点です。オープンイヤー型なのにピタッとフィットしてくれて音もしっかり聞こえるのです。

Photo: 小原啓樹

では次に、「音もしっかり聞こえる」部分を掘り下げていきましょう。

「Sense Pro」は、16.2mmの大口径スピーカードライバーを開発・採用しています。このスペックを知ったとき、「ドライバー、大きすぎじゃない!?」と感じずにはいられませんでした。

ドライバーは、イヤホン内で音を生み出す心臓部ともいえるパーツです。ワイヤレスイヤホンの場合は6mm〜12mm径のドライバーが使われることが多く、14mmクラスでも大口径と呼ばれるレベル。16mm超えというのは、業界的に見ても圧倒的！

大型のドライバーはより多くの空気を動かすことができ、力強い低音や大きな音圧を得ることが可能。当然パーツサイズも大きくなるわけですが、「Sense Pro」はオープンイヤー型だからこそこの大きなパーツが使えているともいえます。

Photo: 小原啓樹

オープンイヤー型は低音が弱くなりがちなのですが、「Sense Pro」のパワフルな低音は思わず体が動いてしまうほど。かといってブーミーなサウンドにはならず、ピアノや女性ボーカルなどの高音も心地良く表現できています。これはずっと聞いていたくなりますねぇ。

ドライバーを動かすボイスコイルに髪の毛よりも細い0.043mmの超極細の大黒電線製ボイスコイルを採用したり、オープンイヤー型では珍しい正円の振動板を使うことで均一な鳴りを表現したりと、高音質を実現するためのパーツ選びにも妥協なし。

もはや贅沢なレベルまで考え抜かれたこれらのサウンドも、優れた装着感があるからこそ、満喫できるというわけです。

低音の自動調整や高音質コーデックを搭載

Photo: 小原啓樹

ここまではハードウェア面を見てきましたが、「Sense Pro」はソフトウェアも贅沢な仕様です。

まず、音量や曲調に応じて自動で低音バランスを調整する「アダプティブ低音増強アルゴリズム」。曲によって低音が少ない・多いといった違いが出ないよう、賢く調整してくれます。低音の出力に余裕があるからこそできるワザでしょう。

コーデックはハイレゾ品質のLDACに対応。優れた音質を備えている「Sense Pro」だからこそ、この対応はうれしい。複数のイヤホン／スピーカーに同時伝送できるAuracastや、次世代のBluetooth音声規格であるLEオーディオにも対応しています。

パーソナライズ機能も充実

「Sense Pro」はパーソナライズ機能も充実しています。

Image: ギズモード編集部

感心するのが、聞こえ方をパーソナライズする「Personi-Fi」。左右の耳で9つずつ周波数帯域の「聴力」をチェックし、「聞こえにくい音の帯域」を補正、音量を上げることなくより明瞭かつリッチにサウンドを楽しめるという機能です。

もちろんイコライザーでサウンドのパーソナライズも可能。立体的に音が聞こえる「空間サウンド」も設定できますよ。

タッチ操作のカスタマイズができるのも、操作性のパーソナライズという点でうれしいところです。

Photo: 小原啓樹

通話に使用するマイクは左右合計で4基搭載。ビームフォーミング技術により的確に口元の話し声を拾い上げてくれ、さらに骨伝導技術も組み合わせた「VPU（Voice Pick-up Unit）」によりクリアな音声を相手に届けてくれます。オープンイヤー型は通話がしやすいから、このマイク性能の高さはビジネスシーンでもありがたい。

Photo: 小原啓樹

バッテリーの持ち時間はイヤホン単体で8時間、ケース充電込みで最大約38時間。10分の急速充電で約4時間使えるので、出かける直前に充電しても1日使えるレベルです。ワイヤレス充電やマルチポイント接続、さらに片耳だけでも使える「デュアルコネクト」にも対応しています。

JBL、本気のオープンイヤー

Photo: 小原啓樹

あらゆる面で充実した仕様の「Sense Pro」。これほど多方面に本気な、六角形のレーダーチャートでいうなら全項目が突き抜けているオープンイヤー型イヤホンは、まずないでしょう。僕自身も「オープンイヤー型でここまでの音質、アリなんだ！」と驚きましたから。価格はグレージュ、ブラック共に2万4200円（税込）です。

開放的でありながら抜群の装着感を備え、豊かなサウンドが楽しめる。一度試してみる価値ありのイヤホンですよ。

Source: JBL