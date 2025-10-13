甘みと香りが贅沢な「ブルドッグ」＆青く美しい「ブルーレディ」【THE カクテルバイブル500】
リキュール【ブルドッグ（Bulldog／リキュールベース）】
アフターディナー向けの豊かな香りと甘み
イギリス原産の勇猛かつ愛らしい犬、ブルドッグを名に冠した。チェリーリキュールの甘い風味がラムやライムジュースといった他の材料と絶妙に融合。どんな時間帯もいいが、アフターディナーに楽しむのもおすすめ。
レシピ
チェリーリキュール：30ml
ホワイトラム：20ml
ライムジュース：10ml
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。
ひとことメモ
ウオッカをベースにした「ブルドッグ」とは名前は同じだが異なるカクテル。
リキュール【ブルーレディ（Blue Lady）】
「ピンクレディ」のベースをブルーで仕上げる
ピンクレディのアレンジカクテル。配合する量は違うが、グレナデンシロップをブルーキュラソーに替えてつくる。ブルーキュラソーにレモンの酸味がマッチ。卵白がよく混ざるように、しっかりとシェークを。
レシピ
ブルーキュラソー：30ml
ドライジン：15ml
レモンジュース：15ml
卵白：1個分
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。
ひとことメモ
「ホワイトレディ」「ピンクレディ」とともに“レディシリーズ”として飲み比べてみるのも楽しい。
リキュール（Liqueur）とは
蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。
