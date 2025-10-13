グラミー賞3度受賞のミーガンが”超大型巨人”に！ NYに出現した体験型ポップアップストア「KODANSHA HOUSE」の全貌

3度のグラミー賞受賞歴を持つ世界的アーティスト、ミーガン・ジー・スタリオンが、自身も長年のファンと公言する日本の漫画とアニメの世界を体験するため、ニューヨークで期間限定で開催しているポップアップストア「KODANSHA HOUSE」を訪問し大きな話題となっている。

漫画＆アニメ大好きのミーガンが大はしゃぎ

去年、千葉雄喜とコラボした「お金稼ぐ 私はスター」というフレーズが印象的な楽曲『Mamushi』が世界的に大ヒットし日本でも絶大な人気を誇るミーガン。実は彼女は漫画やアニメを愛する“オタク”であり、SNSでクオリティの高いコスプレをたびたび披露している。

そんな彼女が自身のインスタグラムで「KODANSHA HOUSE」を満喫する様子を公開。ファンが騒然となり、再生数は1日経たずに150万再生を突破している。

「KODANSHA HOUSE」は、10月19日までニューヨークのソーホー地区で一般無料公開されており、アメリカのファンが好きな作品を発見し、交流できる没入型スペースとして期間中2万人以上の来場が見込まれている。

店内には漫画ギャラリーやグッズストアが設けられ、中でも『攻殻機動隊』『進撃の巨人』『ブルーロック』といった人気作品をテーマにした3つの体験ブースが、訪問者の関心を集めている。また、会期中には様々なイベントや映画上映なども予定されている。

海外プロモーションに力を入れる講談社の狙い

講談社は近年、アメリカでのプロモーションに力を入れており、「KODANSHA HOUSE」は昨年に続き二度目の開催となる。企画の担当者である講談社コーポレート企画部の岸勇喜氏は「アメリカでの漫画作品の認知度は非常に大きいが講談社のことは全然知られていない。まずは認知度の高い作品と講談社という会社をアメリカの漫画ファンに結びつけていただくことが目標です」と語る。

ミーガンの訪問は、日本の漫画文化が国境を越え、世界のエンターテインメントシーンに大きな影響を与えていることを改めて示す形となった。

