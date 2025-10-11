フランス代表エムバペ、W杯予選で衝撃のスーパーゴール！「何を言えばいい」と相手監督が脱帽

現在、世界最高のサッカー選手のひとりであるフランス代表FWキリアン・エムバペ。

10日に行われたアゼルバイジャンとのW杯予選で驚異的なゴールを決めたと話題になっている。

前半アディショナルタイム、敵陣でボールを受けるとドリブルを開始。キレのある動きで相手選手を次々に突破すると、ペナルティエリア内に進入し、最後は冷静なシュートを流し込んでみせた。

ひとりで相手守備陣を破壊する圧巻のゴールに、アゼルバイジャンの選手は思わず頭を抱えていた（最後にウーゴ・エキティケもボールに触れており、クレイジーアシストとしても話題）。

試合はフランスが3-0で勝利。

UEFA公式サイトによれば、アゼルバイジャンのアイハン・アッバソフ暫定監督は「彼のゴールについて何を言えばいいのか。選手たちはできる限りのことをしたが、彼のような質の高い選手を止めるのは不可能なこともある」とエムバペのゴールに脱帽していたそう。

そのエムバペは足を痛めて、後半38分に途中交代。ディディエ・デシャン監督は「彼の足首は繊細なので、よくあることだが打撲をした。少し痛みがあったので、自ら交代したがった」と説明していた。

なお、この試合では6年ぶりにフランス代表に招集されたフロリアン・トヴァンも得点を記録。

デシャン監督は「彼にとっても、我々にとっても、最高だ。彼は復帰を喜んでいた。高いテクニックとゴール前での決定力がある」とその活躍を讃えていた。