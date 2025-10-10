¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡¡ÊÒÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¥é¥¤¥®¥ç¤Î¿¼¹ï¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤¹
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡Ø¤¿¤Ö¤óÊÒÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¥é¥¤¥®¥ç¤Ë¥³¥¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ú¤ä¤»¤¹¤®Íëµû17ÆüÌÜ¡Û¡Ù¤Ç¡¢YouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤¬¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤¿¥é¥¤¥®¥ç¡ÊÍëµû¡Ë¤Î»ô°é17ÆüÌÜ¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢¡ÖÊÒÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÍëµû¤ÎÂÎÄ´¤ä¿©Íß¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¿¿¿Äà¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤âÍëµû¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë±Â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£²ó¤ÏÇ®ÂÓµû¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥³¥¤¡Ê¸ñ¡Ë¤Î³èµû¤ò±Â¤È¤·¤Æ¿åÁå¤ËÅêÆþ¡£¡Öº¸ÌÜ¡¢¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤ÎÌÜ¡£¤³¤ÎÌÜ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Â¿Ê¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Íëµû¤¬ÊÒÌÜ¤òÉé½ý¤·¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¶ËÃ¼¤ËÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤À¤±¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ç¤âÊá¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Öµ÷Î¥´¶¤¬Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£ÊÒÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ìó10É¤¤Î¸ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤í¤¯¤ËÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢40Ê¬°Ê¾å¤«¤±¤Æ¤â1É¤¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡£¡ÖÌÜ¤¬¸¶°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³Î¿®¤Ë¶á¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î½ê¸«¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö9¡¢10¡¢11¡¢¸º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢1É¤¤â¡×¤È¡¢Íëµû¤¬À¸¤¤¿µû¤òÄÉ¤¦°Õ»×¤äÂÎÎÏ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Êá¿©¹ÔÆ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÌÜ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¡×¤È¡¢Áé¤»¤¬¿Ê¤ó¤ÀËÜ¼ÁÅª¤ÊÍýÍ³¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¤³¤ÎÀ¸¤±Â¤òÁ´Éô¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿Êó¹ð¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÁêÅö¤³¤ì¤Ï½Å¾É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æº£²ó¤Î´Ñ»¡¤òÁí³ç¡£º£¸å¤Î²óÉü¤ä¿©Íß¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Ä¤Ä¡¢¼¡²ó¤ÎÂ³Êó¤òÍ½¹ð¤·¤ÆÆ°²è¤ò·ë¤ó¤À¡£
