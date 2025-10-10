【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年10月13日〜10月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月13日〜10月19日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面以外では満足度が高いでしょう』
｜総合運｜ ★★★★★
様々なことに背伸びをしつつ、勢いは止めないでいくでしょう。時々自分で自分のことを誤魔化してしまうこともあるようです。仕事や公の場では、取り組んでいて楽しさや充実感を得られることが多いです。仲間との時間も繋がりや絆を感じるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
押し引きや自分の見せ方が上手になってきます。無闇に自分を売り込まないことや、リスクのある状況からは身を引くことなどを極めていくでしょう。シングルの方は、豊かな発想ができる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の満足ばかりを優先してしまう時です。
｜時期｜
10月13日 地位がアップする ／ 10月15日 我慢することが増える
｜ラッキーアイテム｜
図書館
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞