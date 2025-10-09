20代の女性100人が選んだ“一番好きな裸”を大発表！『アメトーーク！』に筋トレ芸人が集結

10月9日（木）の『アメトーーク！』では、「筋トレ芸人」が放送される。

筋肉の魅力に取りつかれた男たちが集結する「筋トレ芸人」を開催。

野田クリスタル（マヂカルラブリー）、庄司智春（品川庄司）、藤原一裕（ライセンス）、なかやまきんに君、ショーゴ（東京ホテイソン）、太田博久（ジャングルポケット）、青木マッチョ（かけおち）ら筋肉自慢の芸人たちが、自慢の部位や得意なトレーニングをはじめ、“筋トレあるある”をぶちまける。

そんな彼らが送るストイックすぎる日常生活に、「家でトレーニングをしているので今日はいろいろ聞きたい」というリリー（見取り図）や、雑誌のダイエット企画で減量した盛山晋太郎（見取り図）は興味津々だ。

「俺の筋肉 ココを見てくれ!!」では、一番見せたい自慢の筋肉や日頃行っている得意なトレーニングを発表。

「自慢はお尻の筋肉」という野田は、「強すぎて誰も僕にカンチョーできない」とニヤリ。盛山が全力でやってみることになるのだが…。

さらに、「すごい！これは僕もできない」ときんに君も驚いた野田のトレーニング風景も大公開。

また、大胸筋自慢の庄司は本格的なトレーニングができる自宅のお気に入りスペースも紹介する。

一方、海外のボディビル大会での優勝経験をもつきんに君がポーズを取ると、芸人たちは「キレイ！」とその筋肉を大絶賛。すると、「パワー！」とおなじみのセリフで決めるはずのきんに君が…。

「筋トレあるある!!」では、「マッチョたちは絶対に適当にご飯を食べない」と断言する野田の言葉どおり、ストイックな芸人たちの食生活が明らかに。

「朝、おにぎりを1つ買うとしたら、皆さんの選ぶ具は一致しますか？」という盛山の質問に、「もちろん！」と自信満々でうなずく筋トレ芸人たちだが…。

ほか、「子どもと遊ぶ時間はチャンス！」という太田や庄司は、子ども役の蛍原徹を相手に実践している筋トレを披露する。そんななか、青木が用意した高タンパク質のスムージーを試飲することになった見取り図は…。

「もしも筋トレ芸人が商店街ロケに行ったら？」では、野田＆庄司＆ショーゴの街ブラロケを大検証。はたして自由すぎる3人は、きちんと商店街をリポートすることができるのか？

さらに「マッスル-1グランプリ!!」では、20代の女性100人にアンケートを実施。顔を隠した筋トレ芸人たちの写真を見せて、誰の裸が一番好みかを直撃する。はたして、ナンバーワンに輝くのは？