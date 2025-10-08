いわくつきの事故物件に住み続けるライターに悲劇「こんなに映るのはヤバイ」編集長が絶叫！【作者に聞いた】
ネタ目的で事故物件に住み、霊的現象を体験しようという人がいる。そのアパートは有名な事故物件だが、霊感がない人間が住んでしまったら？主人公の捉え方ひとつでホラーもギャグになってしまうマルオ(＠f90c89d79366434)さんの「事故物件住んでみた(笑)」を紹介する。
■霊が写ってるのに、視えない!?事故物件で暮らすルポライターの奇妙な日常
本作「事故物件住んでみた(笑)」を描いたきっかけについて、作者のマルオさんは「本作の少し前にX(旧：Twitter)で投稿した漫画が『くらツイ漫画賞』のテーマ部門で受賞したのですが、そのときの内容がホラーをテーマにしたギャグ漫画で思いのほかウケが良くて」と振り返る。その反響を受けて「次に描く作品も同じノリでいこう」と考えた結果、本作のようなホラーコメディが誕生したという。SNSでの手応えが創作の方向性に影響を与えたことを、マルオさんは教えてくれた。
本作の主人公、津辺がホラー要素を前向きに受け止める姿勢が読者の笑いを誘い、「ルポライターシリーズで連載してほしい」といった声も寄せられている。マルオさんは「津辺がさまざまな事故物件を渡り歩く話は考えていたんですが、結局、描くまでには至りませんでした」と語る。ただし、「革新的なネタが浮かんだら、続きを描くかもしれません」と心情を明かしてくれた。
一方で、津辺が怪奇現象にまったく気づかないという、まさかのパターンも、ユニークさを際立たせている。マルオさんは「津辺の身に降りかかる怪奇現象にご注目ください」と話しており、ホラーとコメディの絶妙なバランスを意識した演出が本作の魅力である。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：マルオ(@f90c89d79366434)
