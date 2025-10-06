「材料を包んで焼くだけなのに凝ってる風！」「後片付けも簡単！」秋鮭のイタリアンホイル焼き
秋鮭のイタリアン風ホイル焼きを試すのにかかる時間約30分
秋鮭のイタリアン風ホイル焼きのレシピ
秋鮭のイタリアン風ホイル焼きの材料（2人分）
秋鮭 2切
お好きなきのこ 80g
玉ねぎ 小1／2個
トマト 中1／2個
ピザ用チーズ 50〜60g
乾燥ハーブ 小さじ1／2（お好みの種類）
塩 小さじ1／2または適量
黒こしょう 少し
オリーブオイル 小さじ2
バジルの葉 適量（あれば）
秋鮭のイタリアン風ホイル焼きの作り方
―鮭は、塩と乾燥ハーブを両面に振りかけ、そのまま10分ほど置く。出てきた水分は、キッチンペーパーで軽くおさえてふき取る。
◆．肇泪箸藁慇擇蠅泙燭惑切りに、玉ねぎは薄切りにし、きのこは食べやすい大きさに裂くか切る。
アルミホイルを35〜40cmの長さに2枚切り、縦に置いたら、それぞれの中央に玉ねぎを広げ、きのこを添えてオリーブオイルをかける。
ぁ´，鮹屬い燭蕁▲肇泪箸鮃げて乗せ、その上にピザ用チーズを置き、黒こしょうをかける。
ァアルミホイルの奥と手前の端を中央で合わせ、1.5cmほどの幅で2〜3回折り込む。両端も同様に蒸気と水分が漏れないよう、しっかりと折り込む。（中まで火が通ると、蒸気でアルミホイルが膨れます。出来上がりの合図なので、蒸気が漏れないよう、しっかりと包みましょう！）
Α．侫薀パンに入れたら、大さじ2（分量外）ほどの水を入れフタをして火を点ける。フタに水滴が付いたら中弱火から弱火にして10分ほど加熱する。（フライパンの空焚きによる傷みを軽減するために、お水を少し入れます。）
А〇に乗せたら、出来上がり。お好みでアルミホイルを開けた時にバジルの葉を添えます。
加熱時間は、目安です。秋鮭の大きさや状態により変わりますので、様子を見ながら調節してください。
塩漬けオリーブやケイパーを一緒に包んでも美味しいですよ！その際は、塩分を調節してください。
簡単に作れて、後片付けも楽チンなのに、我が家では、喜んでもらえるので、私にとって強い味方の料理です！皆さんも、ぜひ作ってみてくださいね！