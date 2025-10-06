ÌÌÀÜ¤ÇÀäÂÐ¤ËÆâÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡ÖÍ¥½¨¤½¤¦¡×¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¸«È´¤±¤Ê¤¤Íî¤È¤··ê
¡¡ºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡Ö¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ä¡Ö·Ð¸³¤ÎËÉÙ¤µ¡×¤òÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤ä²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤ò¸í¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ì¸«Í¥½¨¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¿Íºà¡×¤Ç¤¹¡£
¥ï¡¼¥¹¥È1¡§¡ÖºÆ¸½À¤Î¤Ê¤¤À®²Ì¤Ð¤«¤ê¸ì¤ë¿Í¡×
¡¡ºÇ¤âÈò¤±¤ë¤Ù¤¿ÍÊªÁü¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ®²Ì¤Ð¤«¤ê¤ò¸ØÄ¥¤·¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¸ì¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁ°Ç¯Èæ200¡ó¤ÎÇä¾åÃ£À®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Ú¡¹¤·¤¤À®²Ì¤À¤±¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ä¹½Â¤¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏºÆ¸½À¤Î¤Ê¤¤¡Ö¶öÁ³¤ÎÀ®²Ì¡×¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿Íºà¤Ï¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ë¼þ°Ï¤È¤Î¶¨Æ¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÉÔÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÅÁÈ¤ß¤ò¸ì¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡¸½Âå¤ÎÁÈ¿¥¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÅ·ºÍ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ®²Ì¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÆ¸½À¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÌÌÀÜ¤Ç¸«¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÆ¸½À¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¼Â¹ÔÎÏ¤Ç¤¹¡£
ºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ï¡ÈºÆ¸½À¡É¤ò¸«È´¤¯¾ì¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡¡¤¿¤È¤¨²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¹½Â¤²½¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼ºÎÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢´¶¾ð¤ò¶´¤Þ¤ºÎäÀÅ¤ËÁê¼ê¤ÎºÆ¸½À»×¹Í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Í¥¤ì¤¿ºÎÍÑ¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×174ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£