フェイエノールトvsユトレヒト 試合記録
【オランダ・エールディビジ第8節】(スタディオン・フェイエノールト)
フェイエノールト 3-2(前半1-0)ユトレヒト
<得点者>
[フ]上田綺世2(20分、88分)、セム・スタイン(50分)
[ユ]G. Zechiël(47分)、D. Murkin(83分)
<警告>
[フ]G. Read(23分)、ロビン・ファン・ペルシー(63分)
観衆:47,500人
├上田綺世が怒涛の開幕8戦8発!! 88分勝ち越し弾で昨季の自己ゴール数を早くも突破
└上田綺世が勢い止まらず今季7点目!! 開幕8試合で昨季ゴール数に並ぶ
