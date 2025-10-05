この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気ポイ活系YouTuberのネコ山さんが、動画「ギャｧｧｧｧ セゾンカード終了の予感 d払いかんたん積立キャンペーン攻略」を公開。自身が愛用していた「JQカードセゾン」や「セゾンゴールドプレミアム」について、「またまた解約されまして、もう使ってないっすよっていう人もいるかもしれないですね」と語り、ファンの間でも人気のクレジットカードが大幅なサービス変更（いわゆる“改悪”）に見舞われている実情を報告した。



動画冒頭では「JQカードセゾンゴールドの一部サービス変更に関するご案内」「ゴールドカードなのに空港ラウンジの回数制限とか…これでもゴールドなんすか、みたいな感じになっちゃいました」と、内容と疑問をストレートに投げかけた。この一連の改定で、家族カードの保険適用廃止や、定番だったポイントサービスの縮小、さらには空港ラウンジの回数制限など「ダメ推しが来ましたよ」と、失望の色を隠さない。



またポイント還元を目的にカードを使っていたユーザーにも影響が及んでおり、「クレカのポイントももらえないんで、役に立たなくなっちゃったっていう人も、いると思います」と冷静に分析。一方で、独自路線と交換性の高さによる汎用性は一定の評価を示し、「このカードは大事なんですよ」と複雑な心境も吐露した。



続けて、セゾンゴールドプレミアムも触れ「僕ね、ほぼほぼ使ってないっすね。これもだいぶ改悪されました」とバッサリ。「コンビニの5％還元もなくなり、スタバやマックでも三井住友カードに負けてますね」と、他社サービスと比較しつつ厳しい見解を示した。「継続するのやっぱり年会費無料のみっすから」とも述べ、今後のクレカ選びへの示唆も与えている。



d払いの簡単資産運用キャンペーンについても解説し、「キャンペーン期間中D払い残高積み立てをすると、Dポイントが3ヶ月最大1500ポイントもらえる」と最新のお得情報を展開。さらに、クレカ積立やポイント投資のコツ・落とし穴を自身の失敗も交えてシェアし、「僕は今即売りやってないですけどね。再現相談が来たらまた即売りに戻りますよ。今は強気モードですね」と現状の投資スタンスを伝えた。



最後は視聴者とのポイ活ノウハウの共有や、生の質問・相談に「自分に必要なやつだけやればいい。余らしちゃうなら一番良くないと思うんですよね」と実践的なアドバイスも。「将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう。今日も見てくれてありがとうございます」と、ポイ活仲間へのメッセージで動画を締めくくった。