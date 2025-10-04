日本がもう一度豊かになるには何をするべきなのか？世界トップの1人あたり名目GDPを誇る「小国」にそのヒントがあっ た。※本稿は、関山 健、鹿島平和研究所『「稼ぐ小国」の戦略 世界で沈む日本が成功した6つの国に学べること』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。

小国なのに豊か

「強さ」の秘密は？

ルクセンブルクには、地理的条件、高スキル人材、将来を見据えた産業育成の3つの強さがある。

ルクセンブルクはドイツやフランスといった大国に囲まれており、国土は山がちで、海に面していない。地理的条件は決して良いわけではないが、周辺国と良好な関係を保っている。

ベルギーやオランダとはベネルクスを形成し、EUやユーロにも最古参のメンバーとして参加している。周辺国とは陸路で結ばれており交通の便を改善させている。鉄鋼業はオールドエコノミーではあるものの、現在でも重要な産業であり続けている。

最大の鉄鋼企業はインド企業に買収されているが、周辺国でも原料が採れ、顧客にもなっている。

ルクセンブルクはIMD（国際経営開発研究所）の世界人材ランキングで第3位にランクインしている。詳しく見てみると、生活の質は第3位、語学力は第5位になっており、外国人が住みやすい環境になっている。

高スキル人材がルクセンブルクに移り住むだけでなく、周辺国からの越境労働者がルクセンブルク経済を支えている。

