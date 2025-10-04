1人あたりGDP、世界1位はどこ？アメリカでもスイスでもない「意外な国」の名前
日本がもう一度豊かになるには何をするべきなのか？世界トップの1人あたり名目GDPを誇る「小国」にそのヒントがあっ
小国なのに豊か
「強さ」の秘密は？
ルクセンブルクには、地理的条件、高スキル人材、将来を見据えた産業育成の3つの強さがある。
ルクセンブルクはドイツやフランスといった大国に囲まれており、国土は山がちで、海に面していない。地理的条件は決して良いわけではないが、周辺国と良好な関係を保っている。
ベルギーやオランダとはベネルクスを形成し、EUやユーロにも最古参のメンバーとして参加している。周辺国とは陸路で結ばれており交通の便を改善させている。鉄鋼業はオールドエコノミーではあるものの、現在でも重要な産業であり続けている。
最大の鉄鋼企業はインド企業に買収されているが、周辺国でも原料が採れ、顧客にもなっている。
ルクセンブルクはIMD（国際経営開発研究所）の世界人材ランキングで第3位にランクインしている。詳しく見てみると、生活の質は第3位、語学力は第5位になっており、外国人が住みやすい環境になっている。
高スキル人材がルクセンブルクに移り住むだけでなく、周辺国からの越境労働者がルクセンブルク経済を支えている。