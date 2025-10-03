この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

雷魚は"ウナギ"から戻れるのか？ガリガリの雷魚がブルーギルを丸のみに…

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」で公開された動画『ガリガリのライギョがブルーギルを丸のみ？！【やせすぎ雷魚13日目】』が話題になっている。同チャンネルのYouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが、極度に痩せてしまったペットの雷魚・通称「ウナギ」の体力回復を目指し、特製の餌やりを実践。その様子を詳しくレポートした。



この動画の主役である雷魚は「ウナギのようにガリガリに痩せ細った」特異な状態。真釣ちゃんねるは「いつかウナギからライギョに戻れることを信じて、毎日餌を与え続けてます」と語り、13日間にわたり飼育記録を公開してきた。片目が真っ白で視力が著しく低下しているため、「それが原因で餌を捕らえることができなくて、痩せてしまったんじゃないか」と独自に分析している。



今回の餌は、「特定外来生物のブルーギルを丸ごと」与えるという大胆なチャレンジ。過去の経験や視聴者コメントを参考に、ブルーギルに切れ込みを入れて人工飼料の「カーニバル」を仕込むという工夫も。真釣ちゃんねるさんは「今日は手でしっかりと、押し込んどこう」と調理の工夫についても実況した。



餌やりのシーンでは雷魚の迫力ある食事風景を実況。「いや、飲んだぞ、あのサイズ。やっぱ、雷魚だね。すご」と驚きの反応も飛び出した。途中、カーニバルがえらから少し出てきたものの、「今日は大して出なかったんで、やっぱエラから出てくるのと、飲み込みやすさは関係あるみたいだね」と語り、観察眼を発揮した。



ラストでは、「だいぶお肉ついてきたんじゃないかな」「順調にこれ太っていく。ほら、全然くびれてない。今、全然雷魚だよ。うなぎじゃない、雷魚」と太らせ計画の手ごたえを伝え、「これが今だけじゃなくて、しっかりとこの雷魚の栄養になって、1日でも早く普通の体型に戻れるように」「なんならもう、ブクブクに太ってもらえるようにやっていこうと思います」と意気込みを新たにして動画を結んでいる。