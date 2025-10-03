「大富豪」か「大貧民」か？ゲームの名前で友人と口論!!地域で違う呼び名、あなたはどっち!?【作者に聞く】
「おもしろすぎる。最高です。久々に電車の中で声出して笑ってしまった」「各話同意しすぎてコメントしきれない…」「なんというあるある笑」などと共感を得て話題となっているのが、ブログ『ポコミのぽんこつ日記』である。作者は、お酒が大好きな“自称ポンコツアラサー独身OL”のポコミ(@k_pokomi)さん。お酒好きな自身をネタに、そのポンコツな日常を描いたブログ漫画を公開している。どのエピソードも“全酒好き”に刺さりまくる痛快な内容だ。今回は「大富豪か大貧民か」で飲み友達と口論になった話『信頼』を紹介する。
【漫画】本エピソードを読む
酒飲み友達から「ポコミもス●ィッチ(ゲーム機)買おうよ〜」と誘われたポコミさん。「大富豪とかいろいろできて楽しいよ〜」という友人の言葉に、「大富豪…？あ、大貧民のことか」と返すと、友人も「え!?大貧民…？何それ…!?なんで貧民目線？」と驚愕するのだった。
前にカードを出した人よりも強いカードを出していき、最初に手札がなくなった人が「大富豪」、最後まで残った人が「大貧民」となるトランプゲームの呼び名について口論となる2人だったが…この口論の結末は、どこに着地するのだろうか？
本エピソードについてポコミさんに話を聞いてみた。
――ポコミさんは「大貧民」と呼んでいたそうですが、周りで「大富豪」と呼ぶ人はいませんでしたか？
一応「大富豪」と呼ぶことも知ってましたが、私の地元ではみんな「大貧民」でした。これ地域によって違うらしいですね。
――私は九州出身ですが、「大富豪」と呼んでいました。
ネットで調べてみたら、関東寄りでは「大貧民」、関西寄りでは「大富豪」なんだとか…。まぁ、一般的には「大富豪」ですよね。
――いえいえ、「大貧民派」も多いと思います。
“長いものには巻かれろ”精神の私は、明日からちゃんと「大富豪派」になろうと思います(笑)。
「大富豪派」に寝返ると宣言したポコミさんだが、このエピソードのときは友人に「大貧民」呼びを激推ししていた。その理由は…？ポコミさんいわく「私がリスペクトする日本を代表するレゲエグループのメンバーは、みんな『大貧民』と呼んでるのを聞いたことがありますし、彼らの代表的な歌にも『大貧民で負けて〜』という歌詞が出てくるので引けませんでした」とのこと。このエピソード漫画の最後のオチまでしっかり読んでみよう！
取材協力：ポコミ(@k_pokomi)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
酒飲み友達から「ポコミもス●ィッチ(ゲーム機)買おうよ〜」と誘われたポコミさん。「大富豪とかいろいろできて楽しいよ〜」という友人の言葉に、「大富豪…？あ、大貧民のことか」と返すと、友人も「え!?大貧民…？何それ…!?なんで貧民目線？」と驚愕するのだった。
前にカードを出した人よりも強いカードを出していき、最初に手札がなくなった人が「大富豪」、最後まで残った人が「大貧民」となるトランプゲームの呼び名について口論となる2人だったが…この口論の結末は、どこに着地するのだろうか？
本エピソードについてポコミさんに話を聞いてみた。
――ポコミさんは「大貧民」と呼んでいたそうですが、周りで「大富豪」と呼ぶ人はいませんでしたか？
一応「大富豪」と呼ぶことも知ってましたが、私の地元ではみんな「大貧民」でした。これ地域によって違うらしいですね。
――私は九州出身ですが、「大富豪」と呼んでいました。
ネットで調べてみたら、関東寄りでは「大貧民」、関西寄りでは「大富豪」なんだとか…。まぁ、一般的には「大富豪」ですよね。
――いえいえ、「大貧民派」も多いと思います。
“長いものには巻かれろ”精神の私は、明日からちゃんと「大富豪派」になろうと思います(笑)。
「大富豪派」に寝返ると宣言したポコミさんだが、このエピソードのときは友人に「大貧民」呼びを激推ししていた。その理由は…？ポコミさんいわく「私がリスペクトする日本を代表するレゲエグループのメンバーは、みんな『大貧民』と呼んでるのを聞いたことがありますし、彼らの代表的な歌にも『大貧民で負けて〜』という歌詞が出てくるので引けませんでした」とのこと。このエピソード漫画の最後のオチまでしっかり読んでみよう！
取材協力：ポコミ(@k_pokomi)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。