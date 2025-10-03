「金ロー」2週連続“ハロウィンにぴったり”ディズニー作品 『ホーンテッドマンション』は初放送
日本テレビ系「金曜ロードショー」では、2週連続でホラー・テイストのディズニー作品を届ける。10月24日に『ホーンテッドマンション』（後9：00〜後11：29※放送枠35分拡大）、10月31日に『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』と『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』を2本立て（後9：00〜後11：04※放送枠10分拡大）で放送する。
【番組カット】キャラクターたちにも注目！『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』
『ホーンテッドマンション』（2023年※初放送、本編ノーカット）は、世界各地のディズニーランドで大人気のアトラクションの世界観を実写映画化。念願の豪華なマイホームを手に入れた親子が、除霊のために雇った神父や超常現象の専門家、霊能力者、歴史学者とともに館に住む999人のゴーストたちに立ち向かい、館に隠された悲劇的な真実を暴く。ゴーストたちの不気味さとコミカルさが融合し、恐怖と共に笑いが止まらない、大人も子どもも楽しめる謎解きアトラクション・ムービーに仕上がっている。
ティム・バートンが原案・製作を手がけたストップモーション・アニメーション映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』（1993年※本編ノーカット）は、ハロウィン・タウンの “カボチャ大王”ことジャック・スケリントンが、陽気で明るいクリスマス・タウンの世界に魅せられ、自分流のクリスマスを計画することから巻き起こる騒動の物語。美しい映像をストップモーションの手法によって描く本作は、人形を1ミリ単位で細かく動かしながら1コマ1コマ撮影するため、100人を超える技術者たちが、3年もの制作期間をかけて制作されたという、まさに芸術といえる作品となっている。
『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』（2013年※地上波初放送、本編ノーカット）は、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー3』のその後を描いた作品。ウッディとテレビで共演していたカウガールのジェシーが主人公となる。夜のモーテルでひとりずつ姿を消していくおもちゃたち。ホラーな展開におびえるウッディとバズ、ジェシーだったが、事態は意外な方向に発展していく。
【番組カット】キャラクターたちにも注目！『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』
『ホーンテッドマンション』（2023年※初放送、本編ノーカット）は、世界各地のディズニーランドで大人気のアトラクションの世界観を実写映画化。念願の豪華なマイホームを手に入れた親子が、除霊のために雇った神父や超常現象の専門家、霊能力者、歴史学者とともに館に住む999人のゴーストたちに立ち向かい、館に隠された悲劇的な真実を暴く。ゴーストたちの不気味さとコミカルさが融合し、恐怖と共に笑いが止まらない、大人も子どもも楽しめる謎解きアトラクション・ムービーに仕上がっている。
『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』（2013年※地上波初放送、本編ノーカット）は、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー3』のその後を描いた作品。ウッディとテレビで共演していたカウガールのジェシーが主人公となる。夜のモーテルでひとりずつ姿を消していくおもちゃたち。ホラーな展開におびえるウッディとバズ、ジェシーだったが、事態は意外な方向に発展していく。