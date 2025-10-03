¡Ø¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢±Ç²èº×¼õ¾Þºî¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡¢RIZINºç¸¶CEOÌò¤ÏÂç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤ë¤ó¤«¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¥Ð¥é¤µ¤ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö3Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØThe Smashing Machine¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤·¤¿³ÊÆ®²È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼¤ÈÈà¤ò»Ù¤¨¤ë¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅÁµ±Ç²è¤Ç¡¢¼çÌò¤Î¥±¥¢¡¼¤ò¡È¥í¥Ã¥¯ÍÍ¡É¤³¤È¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¡¢¸½RIZIN¤ÎCEO¤Îºç¸¶¿®¹Ô»á¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤òÆüËÜ¤ÎÂç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊ·°Ïµ¤¤½¤Ã¤¯¤ê¡ªºç¸¶CEO¤ò±é¤¸¤ëÂçÂô¤¿¤«¤ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÎîÄ¹Îà¥Ò¥È²ÊºÇ¶¯¤ÎÃË¡É¤È¤·¤Æ1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ØUFC¡Ù¤ÈÆüËÜ¤Î¡ØPRIDE¡Ù¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤â¡¢»î¹ç¤È¤Î¶²ÉÝ¤äÌôÊª°ÍÂ¸¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¥¢¡¼¤òÉÁ¤¯¡£ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÊÆ®²È¤ÎÀÐ°æ·Å¤¬¡¢¥±¥¢¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¨¥ó¥»¥ó°æ¾åÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Î¸ø¼°X¤¬¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÊª¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¥±¥¢¡¼¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¡£
¡¡±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖIMDb¡×¤ÎÆ±ºî¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤ËÂçÂô¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ê¡¢ÌòÌ¾¤Ï¡ÖMr.Sakakibara¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¸½ºß¤ÏRIZIN¤ÎCEO¤ÇPRIDE±¿±Ä¤Ç¤âÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºç¸¶»á¤Î¼ã¤Æü¤ò¡¢ÂçÂô¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Æü¡¹¤Î³ÊÆ®µ»¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTuber¡Ö¤¿¤³¤Î¸«²ò¡×¤¬Åö³º¥·¡¼¥ó¤òX¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤ë¤ó¤«w¡×¡ÖÂçÂô¤¿¤«¤ª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æºç¸¶¤µ¤ó¤À¤¤¤Ö°ÎÂç¤Ê¿ÍÊª¤ä¤Ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¥Ð¥é¤µ¤ó¤ÇÁð¡×¡Ö¥Ð¥é¤µ¤ó¤ä¤ï¡×¡ÖÌÜ¤Ä¤¤È¤«¡¢¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÂô¤¬Åö»þ¤Îºç¸¶CEO¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥±¥¢¡¼¤äÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤±¤Ë¸ø³«¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊ·°Ïµ¤¤½¤Ã¤¯¤ê¡ªºç¸¶CEO¤ò±é¤¸¤ëÂçÂô¤¿¤«¤ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÎîÄ¹Îà¥Ò¥È²ÊºÇ¶¯¤ÎÃË¡É¤È¤·¤Æ1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ØUFC¡Ù¤ÈÆüËÜ¤Î¡ØPRIDE¡Ù¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤â¡¢»î¹ç¤È¤Î¶²ÉÝ¤äÌôÊª°ÍÂ¸¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¥¢¡¼¤òÉÁ¤¯¡£ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÊÆ®²È¤ÎÀÐ°æ·Å¤¬¡¢¥±¥¢¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¨¥ó¥»¥ó°æ¾åÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖIMDb¡×¤ÎÆ±ºî¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤ËÂçÂô¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ê¡¢ÌòÌ¾¤Ï¡ÖMr.Sakakibara¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¸½ºß¤ÏRIZIN¤ÎCEO¤ÇPRIDE±¿±Ä¤Ç¤âÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºç¸¶»á¤Î¼ã¤Æü¤ò¡¢ÂçÂô¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Æü¡¹¤Î³ÊÆ®µ»¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTuber¡Ö¤¿¤³¤Î¸«²ò¡×¤¬Åö³º¥·¡¼¥ó¤òX¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤ë¤ó¤«w¡×¡ÖÂçÂô¤¿¤«¤ª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æºç¸¶¤µ¤ó¤À¤¤¤Ö°ÎÂç¤Ê¿ÍÊª¤ä¤Ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¥Ð¥é¤µ¤ó¤ÇÁð¡×¡Ö¥Ð¥é¤µ¤ó¤ä¤ï¡×¡ÖÌÜ¤Ä¤¤È¤«¡¢¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÂô¤¬Åö»þ¤Îºç¸¶CEO¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥±¥¢¡¼¤äÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤±¤Ë¸ø³«¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£