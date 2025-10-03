この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『奈良公園の鹿さんに、今の気持ちを聞く #森羅万象インタビュー』と題した動画にて、草食動物である奈良公園の鹿さんと脳科学者・茂木健一郎氏が対談。近年話題となっている「奈良公園の鹿への外国人によるいじめ」報道について、じっくり語り合った。



動画の冒頭では「森羅万象インタビューシリーズです。このコーナーでは森羅万象の方をゲストにお迎えしてお話を伺います」と趣旨を紹介しつつ、この日のゲストとして“奈良公園の鹿さん”が登場。茂木氏が「今、奈良公園の鹿さんをいじめてる外国の方がいらっしゃるって話題ですが、いかがですか？」と尋ねると、鹿さんは「本当に日本の方々は、奈良公園の鹿は神様の使いってことで、優しくしてくださるんですけど、一部の外国の方が…という話が報道であった。だけど誰がやってるのか特定するのは難しいんです」と答えた。



また「日本人なのか外国人なのかって見た目で分からないですし、僕たちはただ鹿でいるだけ。いろんな方がいるので、報道だけで決めつけるのは違うかもしれません」と強調。茂木氏が「ヨーロッパの方とか見た目で分かる場合もあるのでは？ わかりにくいケースが問題だということですか」と踏み込むと、「それ誘導尋問ですか？僕たちしか分からない事情ですから」と軽妙に受け流した。



さらに話題は“鹿せんべい”にも。「鹿せんべい美味しいと思ってらっしゃいます？」という問いかけに対し、「美味しいですよ。僕たちのために人間が一生懸命作ってくれたんですから」と感謝の気持ちを表現。「僕たちは人間と仲良くしたいだけなんです」と繰り返し、横断歩道でのお辞儀行動についても「礼儀正しいと人間が感じてくれて嬉しい」と語った。



最後に、鹿さんがカメラに向かって「奈良公園の鹿です。僕たちは、ただ人間と仲良くしたいだけなんですね。もっと言うならば、森羅万象と仲良くしたいだけなんです。」「人間界がどの国の方かにこだわるより、皆仲良くしてほしい」と想いを訴えたのが印象的だった。



一方で、茂木氏が自民党総裁選の応援候補について質問すると、鹿さんは「僕たちは神の使いですから、人間界のこととは別。全員当選でお願いします」とまさかの総括。「みんな仲良く、全員当選」という結びで、動画は鹿と人間の平和共存を願う雰囲気のまま幕を閉じた。