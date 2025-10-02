『うる星やつら』『らんま1/2』などの作品で知られる漫画家・高橋留美子氏が、10月1日に公式Xを更新。人気女優と対談したことを報告したのだが、久しぶりにメディアに登場した女優の近影が話題となっている。

高橋氏のスタッフが運営するXに、《本日発売のサンデー、高橋先生と新垣結衣さんの対談を掲載していますので、お見逃しなく！》という文言とともに、新垣結衣とのツーショットが載せられた。

新垣は、漫画に登場するキャラクターのぬいぐるみを抱いて嬉しそうに微笑んでいたのだが、ファンを驚かせたのは髪型だ。これまでのイメージから一転、金髪ショートヘアになっていたのだ。Xには、

《金髪×ショートの新垣結衣さん見たすぎて週刊少年サンデーを購入する人少なくないはず！！！！（私もその1人）》

《この新垣結衣ちゃんかっわいすぎる 金髪でいいんかわからんがこのくらいの色でショートだとめちゃくちゃハンサムだ》

《かわいすぎるんですが！何をしたらこんな透明感でるの》

など、歓喜の声が寄せられている。

数々のヒット作に出演してきた新垣だが、とくに星野源と共演したドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）は社会現象を巻き起こし、2021年1月にはスペシャルドラマが放送された。その4カ月後には、同作で共演した星野との結婚を発表し、大きな話題となった。

この星野との結婚が、新垣の女優人生に大きな影響を及ぼしたと語るのは、芸能記者だ。

「新垣さんは、結婚発表と同時に、長年所属していた事務所との契約を終了し、個人として活動していくことを発表しました。ケンカ別れというわけではなく、それまでの事務所とは『引き続きサポートして頂くカタチで、自分のスタイルをじっくりと構築してまいります』とのコメントもありました。

それ以来、新垣さんは出演作を選ぶようになり、自身のやりたいことに、よりいっそう注力するようになったといいます。比較的露出も減り、CM仕事などがメインになっている印象です。

今回の金髪イメチェンは役作りの可能性もありますが、時間にも余裕ができたことで、好きなヘアスタイルを楽しめるようになったのかもしれません」

これからも、いろいろなイメチェンを見てみたい！