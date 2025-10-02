¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¹Ô¤¦U-16ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½!! ¾»Ê¿FWÎ©ÌîµþÌï¤¬¹âÂÎÏ¢¤«¤éÍ£°ì¤ÎÁª½Ð
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï2Æü¡¢8Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦U-16ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹½êÂ°Áª¼ê¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢¾»Ê¿¹â¤ÎFWÎ©ÌîµþÌï¤¬¹âÂÎÏ¢¤«¤éÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÇØÈÖ¹æ10¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18MFÎ¤¸«ÂÁÊ¡¤¬ÇØÉé¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¹ñÆâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤ËÆüËÜ¤òÈ¯¤Á¡¢¸½ÃÏ¤ÇU-16¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤È2»î¹ç¡¢U-16¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È1»î¹ç¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
ÃÄÄ¹:ÎëÌÚËþ
´ÆÆÄ:¾®Ìî¿®µÁ
¥³¡¼¥Á:»³¶¶µ®»Ë
GK¥³¡¼¥Á:°æ½ÐÂç»Ö
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á:¾®ÎæÈ¥Ç·
¡ÚÁª¼ê¡Û
¢¦GK
12 º´Æ£ÂçæÆ(±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹)
1 Âç²¼¹¬À¿(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)
¢¦DF
15 ÀÐÂ¼Âö¿Í(FCÅìµþU-18)
19 ·§ÅÄ²ÂÅÍ(RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãU18)
5 Àî°æ³½(¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôU-18)
17 ¸¶ÅÄÁÖ½á(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹)
2 ¶¶ËÜô¥Íè(FCÅìµþU-18)
4 ºûÁÒÂó¿¿(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18)
3 ÃÝÆâÍª»°(Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U-15)
¢¦MF
13 ¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18)
6 Æ£ËÜ¾Íµ±(¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹)
18 ±ÊÅº¸ù¼ù(¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18)
10 Î¤¸«ÂÁÊ¡(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18)
7 ´äÅÚ¤½¤é(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)
20 °æÆâÎ¼ÂÀÏ¯(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18)
16 °æÆâÍÇ²ð(Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U-18)
14 ¾¾±ÊæÆ(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹)
8 ¸Þ½½ÍòÎÍ(Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18)
¢¦FW
11 Î©ÌîµþÌï(¾»Ê¿¹â)
9 ¹âÌÚ±Í¿Í(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)
¡¡J¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹½êÂ°Áª¼ê¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢¾»Ê¿¹â¤ÎFWÎ©ÌîµþÌï¤¬¹âÂÎÏ¢¤«¤éÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÇØÈÖ¹æ10¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18MFÎ¤¸«ÂÁÊ¡¤¬ÇØÉé¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¹ñÆâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤ËÆüËÜ¤òÈ¯¤Á¡¢¸½ÃÏ¤ÇU-16¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤È2»î¹ç¡¢U-16¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È1»î¹ç¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÄÄ¹:ÎëÌÚËþ
´ÆÆÄ:¾®Ìî¿®µÁ
¥³¡¼¥Á:»³¶¶µ®»Ë
GK¥³¡¼¥Á:°æ½ÐÂç»Ö
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á:¾®ÎæÈ¥Ç·
¡ÚÁª¼ê¡Û
¢¦GK
12 º´Æ£ÂçæÆ(±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹)
1 Âç²¼¹¬À¿(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)
¢¦DF
15 ÀÐÂ¼Âö¿Í(FCÅìµþU-18)
19 ·§ÅÄ²ÂÅÍ(RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãU18)
5 Àî°æ³½(¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôU-18)
17 ¸¶ÅÄÁÖ½á(Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹)
2 ¶¶ËÜô¥Íè(FCÅìµþU-18)
4 ºûÁÒÂó¿¿(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18)
3 ÃÝÆâÍª»°(Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U-15)
¢¦MF
13 ¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18)
6 Æ£ËÜ¾Íµ±(¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹)
18 ±ÊÅº¸ù¼ù(¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18)
10 Î¤¸«ÂÁÊ¡(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18)
7 ´äÅÚ¤½¤é(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)
20 °æÆâÎ¼ÂÀÏ¯(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18)
16 °æÆâÍÇ²ð(Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U-18)
14 ¾¾±ÊæÆ(²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹)
8 ¸Þ½½ÍòÎÍ(Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18)
¢¦FW
11 Î©ÌîµþÌï(¾»Ê¿¹â)
9 ¹âÌÚ±Í¿Í(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)