ウェアラブル技術を手掛ける株式会社APPOSTER JAPANは、自社開発の新モデル『b.ring pro（ブリングプロ）』を2025年9月26日から応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始した。従来の『b.ring』シリーズをベースに、素材・センサー・AI解析機能を大幅に強化し、よりスマートでプレミアムな体験を提供する次世代スマートリングだ。

（関連：【画像】スマートリング『b.ring pro』《詳細・デザイン一覧》）

◼︎高精度センサーで幅広いバイタルデータを記録

立体構造の高精度センサーを搭載し、測定精度を大幅に向上。活動量、心拍数、HRV（心拍変動）、血中酸素、皮膚温度に加え、女性の月経周期まで多岐にわたるバイタルを、このリングひとつで記録できる。

対応するワークアウトは全14種類。ウォーキングやランニングはもちろん、ヨガ、ゴルフ、テニス、スイミングなど幅広くカバーし、日常の健康管理から本格的なトレーニングまで活用できる。

さらにAIが収集データを解析し、パーソナルレポートを自動生成。食事は写真を撮るだけでカロリーや栄養素を分析できるため、効率的で負担の少ない健康管理をサポートしてくれる。

◼︎プレミアムデザインと快適な装着感

素材は従来のステンレスから軽量で堅牢なチタンへアップグレード。厚みを抑えたデザインで、重さは約2.9g（サイズにより変動）と軽量化されており、睡眠時の装着も快適。カラーはシルバー、ブラック、ローズゴールドの3色が用意され、ビジネスからカジュアルまで自然に溶け込む。

バッテリーは、約2時間の充電で最長7日間の使用が可能。専用のワイヤレス充電ドックが付属し、置くだけで簡単に充電できるため、出張や旅行でも安心だ。

◼︎先行販売と価格

リターンは「超早割」17,660円（200個限定）から用意され、2個セットや法人向け割引プランも展開されている。

・販売期間：2025年9月26日（金）～10月26日（日）・一般販売予定価格：24,200円（税込）・プラットフォーム：Makuake

（文＝リアルサウンドテック編集部）