JR「平間」駅徒歩3分！FJネクスト 分譲マンション「ガーラ・ステーション川崎平間」

FJネクストは、分譲マンション「ガーラ・ステーション川崎平間」(総戸数139戸)の販売［申込受付］を2025年10月14日(火)より開始します。

JR南武線「平間」駅から徒歩3分という駅近の立地に加え、2駅3路線が利用可能な卓越したアクセス環境が魅力です。

周辺には生活利便施設も充実し、機能的な仕様設備を備えた、都市生活にふさわしいマンションです。

FJネクスト 分譲マンション「ガーラ・ステーション川崎平間」

【物件概要】

所在地：神奈川県川崎市中原区田尻町28番1(地番)

交通：JR南武線「平間」駅まで徒歩3分／JR湘南新宿ライン・横須賀線「新川崎」駅へ徒歩15分

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上14階

総戸数：139戸

間取り：2K・1DK

専有面積：25.38平方メートル・25.70平方メートル

竣工：2026年2月中旬予定

2駅3路線利用可能な卓越したアクセス

徒歩3分のJR南武線「平間」駅からは、武蔵小杉と川崎へダイレクトにアクセス可能。

さらに、徒歩圏内のJR湘南新宿ライン・横須賀線「新川崎」駅を利用すれば、品川や東京、渋谷といった主要エリアへもスムーズに繋がります。

魅力的な住環境

マンションに隣接してスーパーマーケットとコンビニエンスストアがあるほか、目の前には約60店舗が連なる「平間銀座商店街」があり、日々の買い物に便利な環境です。

周辺には公園も点在し、暮らしやすい住環境が形成されています。

機能的な仕様設備・建物構造

建物は、先進のカードキーシステムによる3重の施錠で高い安全性を実現。

居室は二重床・二重天井構造で遮音性に配慮されているほか、断熱材によって外の冷気が伝わりにくい構造になっています。

住戸内には、グリル付き2口ガスコンロのシステムキッチンや、オートバス・浴室乾燥機付きのバスルーム、独立したパウダールーム・トイレなど、居住者のニーズを追求した機能的な設備が整っています。

都心への優れたアクセス、日々の暮らしやすさを支える周辺環境、そして安全性と快適性を追求した建物設備が揃った、都市生活者に最適なマンションです。

FJネクストの分譲マンション「ガーラ・ステーション川崎平間」の紹介でした。

