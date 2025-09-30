Image:Kyle Barr / Gizmodo US

PCサプライメーカーのロジクールがゲーミングブランド「Logicool G」より、新感覚なゲーミングマウスを発表しました。その名も「PRO X2 SUPERSTRIKE」。

このマウスの何が新しいかというと、物理的なスイッチでのクリックではなく、ハプティクス（触覚フィードバック）により擬似的なクリック感を再現しているのです。ゲーミングマウスでも最も重要な要素のひとつ、「クリック」の新たな地平を切り開く一品になるかもしれません。

クリックの仕組み

PRO X2 SUPERSTRIKEのクリックには、ロジクール独自の「ハプティック誘導トリガーシステム（HITS）」によって生み出されています。

これは、銅コイルによる電磁場でボタンの押下を検知するという仕組みとのことで、キーボードに採用されるホールエフェクトなどと同じような機構です。

さらに、10段階でアクチュエーションポイントの調整が可能で、フィードバックも5段階から選べます。さらにクリック遅延が最大30ミリ秒改善されたといいます。これらによって、ユーザーの好みのクリック感を実現するようですね。

加えて、ゲーミングキーボードなどではおなじみの「ラピッドトリガー（いわゆる連打機能）」も搭載しています。

実際にプロトタイプを触った印象としては、従来の機械式や光学式のマイクロスイッチとは明らかに異なるということ。静音マウスに近い穏やかなクリック感といった感じ。専用アプリである「G Hub」で好みにあわせた強弱に調整できるのも特徴です。

スペックは正統派

Image: Kyle Barr / Gizmodo US

クリック方式こそ独特ではありますが、性能面ではまさにゲーミングマウスらしい仕上がりです。

Logicool G独自のHero 2センサーを搭載し、最大44,000DPIのトラッキング精度と8,000Hzのポーリングレートとなっています。細かいマウス操作から一瞬のスピード勝負まで幅広くカバーできます。

重量はわずか65gと軽量で、1回の充電で最大90時間駆動できるバッテリー性能も備えています。さらに、対応するマウスパッド「G POWERPLAY 2」と組み合わせれば、常にワイヤレス充電を行ないながらプレイできるというのもポイントです。

これがクリックの未来になるのか

PRO X2 SUPERSTRIKEの発売は2026年初頭、価格は約180ドル（約2万7000円）を予定しています。

eスポーツプレイヤーにとっては自分好みにクリックポイントを調整できるのは魅力ですが、実際一般のゲーマーがそこまで細く設定するかは微妙なラインかもしれません。とはいえ、やはり高性能のマウスでゲームをやりたいという気持ちもあると思います。

「クリックしないクリック」が未来の標準になるのかどうか、注目が集まります。